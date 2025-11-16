Um levantamento da Emdec aponta que 274 pessoas morreram em Campinas entre 2020 e julho de 2025 em sinistros de trânsito envolvendo álcool e direção. O estudo mostra que 145 mortes (53%) ocorreram em rodovias e 129 (47%) em vias urbanas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Em 2024, o álcool esteve presente em 58 dos 156 óbitos registrados — 25 em vias urbanas e 33 em rodovias. Em 2025, até julho, já são 17 mortes, sendo 11 em vias urbanas e seis em rodovias.

O perfil predominante das vítimas é formado por homens (91,2%), especialmente jovens de 20 a 29 anos, faixa que concentra 86 óbitos (31,4%). Motociclistas representam 42,7% das vítimas, seguidos por pedestres (27,7%). Entre os veículos envolvidos, foram registrados 169 automóveis e 130 motocicletas. As ocorrências mais comuns foram colisões (32,5%), choques (28,8%) e atropelamentos (28,1%).