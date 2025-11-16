Um levantamento da Emdec aponta que 274 pessoas morreram em Campinas entre 2020 e julho de 2025 em sinistros de trânsito envolvendo álcool e direção. O estudo mostra que 145 mortes (53%) ocorreram em rodovias e 129 (47%) em vias urbanas.
Em 2024, o álcool esteve presente em 58 dos 156 óbitos registrados — 25 em vias urbanas e 33 em rodovias. Em 2025, até julho, já são 17 mortes, sendo 11 em vias urbanas e seis em rodovias.
O perfil predominante das vítimas é formado por homens (91,2%), especialmente jovens de 20 a 29 anos, faixa que concentra 86 óbitos (31,4%). Motociclistas representam 42,7% das vítimas, seguidos por pedestres (27,7%). Entre os veículos envolvidos, foram registrados 169 automóveis e 130 motocicletas. As ocorrências mais comuns foram colisões (32,5%), choques (28,8%) e atropelamentos (28,1%).
Para enfrentar o cenário, a Emdec e a Guarda Municipal iniciaram a operação integrada “Operação pela Vida”, com foco na fiscalização de alcoolemia. As primeiras ações, em caráter piloto, acontecem entre novembro e dezembro, e o programa definitivo começa em janeiro de 2026.
As blitzes utilizarão etilômetros aferidos pelo Inmetro, e os pontos de fiscalização serão definidos com base em locais de maior incidência de acidentes. Em 2024, o álcool foi o principal fator associado a mortes no trânsito, presente em 38,1% dos 134 sinistros analisados.
As penalidades incluem:
- Infração gravíssima: multa de R$ 2.934,70, recolhimento do veículo e suspensão da CNH por 12 meses.
- Recusa ao teste do etilômetro: penalidades idênticas às da infração.
- Crime de trânsito: quando o índice for igual ou superior a 0,34 mg/L, com pena de 6 meses a 3 anos de detenção, além de multa e suspensão da carteira.