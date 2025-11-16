Equipes de arqueologia da Unicamp, da UFMG e da Unifesp encerraram, entre 27 de outubro e 8 de novembro, a segunda fase das escavações realizadas no antigo DOI-Codi de São Paulo, espaço que funcionou como centro de repressão da ditadura militar entre 1969 e 1983. Os achados integrarão uma exposição especial que será apresentada na Calourada 2026 da Unicamp.
O trabalho ocorreu no imóvel localizado na Rua Tutóia, 921, atual sede da 36ª Delegacia de Polícia Civil. Nesta etapa, os pesquisadores investigaram novas áreas do pátio, próximas ao ponto escavado em 2023. Segundo a coordenadora do Laboratório de Arqueologia Pública (LAP), Aline Vieira de Carvalho, a ampliação das buscas permitiu acessar regiões que não haviam sido contempladas anteriormente.
Entre os materiais recuperados estão uma prótese dentária, um frasco de colírio com conta-gotas, um conjunto de botões e uma moeda com a efígie de Getúlio Vargas. Há ainda fragmentos de louças, objetos de uso médico e itens cotidianos. Todo o conjunto será incorporado ao acervo do LAP, que trabalha na formação de um futuro espaço de memória dedicado à discussão sobre democracia e direitos humanos.
As escavações se concentraram especialmente na área conhecida como “trincheira”, localizada na entrada do prédio, onde historicamente ocorreram interrogatórios e torturas. É neste local que foi feita a fotografia que simulou o suicídio de Vladimir Herzog, uma das poucas imagens internas do DOI-Codi em funcionamento. Estima-se que quase sete mil pessoas passaram por interrogatórios e sessões de violência no edifício.
A Unicamp também prepara uma mostra na Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho (Bora), com abertura prevista para o início do ano letivo. Além dos objetos arqueológicos, serão exibidos documentos inéditos provenientes dos arquivos da Faculdade de Medicina (FCM) e do Arquivo Edgard Leuenroth (AEL).
A iniciativa se soma a outras ações institucionais. Em abril, o Conselho Universitário aprovou a proposta para que a Unicamp assuma a gestão de um memorial no próprio DOI-Codi, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. Paralelamente, a Bora recebe a exposição “Ausências Brasil”, que trata de desaparecimentos forçados durante ditaduras latino-americanas.
A segunda etapa das escavações contou com financiamento via emenda impositiva n.º 2025.274.71731, do deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL), além de apoio do Sesc Vila Mariana. O trabalho também reuniu estudantes de História, pesquisadores de arqueologia forense e especialistas em arquitetura.
A equipe ampliou análises no segundo andar do prédio, aplicando técnicas forenses como o uso de luminol, que detecta vestígios de sangue pela reação com o ferro da hemoglobina. Um levantamento arquitetônico também foi iniciado para documentar a estrutura do imóvel e ajudar a identificar possíveis modificações realizadas ao longo do tempo.
As visitas mediadas ao local seguem em andamento, conduzidas por Carvalho e pela professora Fernanda Lima (UFMG). O espaço tem recebido ex-presos políticos e familiares, fortalecendo o caráter de reconstrução da memória histórica e do reconhecimento das violações ocorridas durante a ditadura.