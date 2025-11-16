Equipes de arqueologia da Unicamp, da UFMG e da Unifesp encerraram, entre 27 de outubro e 8 de novembro, a segunda fase das escavações realizadas no antigo DOI-Codi de São Paulo, espaço que funcionou como centro de repressão da ditadura militar entre 1969 e 1983. Os achados integrarão uma exposição especial que será apresentada na Calourada 2026 da Unicamp.

O trabalho ocorreu no imóvel localizado na Rua Tutóia, 921, atual sede da 36ª Delegacia de Polícia Civil. Nesta etapa, os pesquisadores investigaram novas áreas do pátio, próximas ao ponto escavado em 2023. Segundo a coordenadora do Laboratório de Arqueologia Pública (LAP), Aline Vieira de Carvalho, a ampliação das buscas permitiu acessar regiões que não haviam sido contempladas anteriormente.

Entre os materiais recuperados estão uma prótese dentária, um frasco de colírio com conta-gotas, um conjunto de botões e uma moeda com a efígie de Getúlio Vargas. Há ainda fragmentos de louças, objetos de uso médico e itens cotidianos. Todo o conjunto será incorporado ao acervo do LAP, que trabalha na formação de um futuro espaço de memória dedicado à discussão sobre democracia e direitos humanos.