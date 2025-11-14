A Prefeitura de Campinas emitiu 11.345 carnês de IPTU e Taxa de Lixo, entre lançamentos novos e retroativos, com vencimento em 17 de dezembro. Esta é a quarta reemissão de 2025 e integra as rotinas da Secretaria de Finanças. A relação dos lançamentos foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (13), disponível em https://www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/. O volume total lançado é de aproximadamente R$ 74,7 milhões.

Entram nesta remessa imóveis comerciais, residenciais e terrenos. Foram incluídos imóveis novos, unidades que passaram por atualização de dados cadastrais (como acerto de área e tipo de construção) e débitos retroativos de exercícios anteriores.

O vencimento da cota única e/ou primeira parcela está marcado para 17 de dezembro. O IPTU do exercício pode ser parcelado em até 11 vezes, e as guias para pagamento das parcelas estão disponíveis em https://www.iptu.campinas.sp.gov.br.