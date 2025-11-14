A Prefeitura de Hortolândia exonerou do cargo de secretário de governo, Carlos Augusto César (Cafu), vice-prefeito da cidade; Fernando Moraes, secretário de Educação; Rogério Mion, secretário de Habitação; e a ex-nora de Lula, Carla Ariane Trindade, comissionada no Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. Os quatro foram alvos da Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal.

A investigação apura fraudes em licitações de material escolar e kits de robótica. Segundo a PF, o esquema teria como núcleo o empresário André Gonçalves Mariano, da Life Tecnologia Educacional, empresa contratada por diferentes prefeituras da região. As suspeitas incluem superfaturamento, direcionamento de contratos, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

Cafu e Fernando Moraes foram presos durante as ações. A PF aponta que a Secretaria de Governo tinha papel estratégico no fluxo de pagamentos e na articulação administrativa. Em Hortolândia, documentos também foram apreendidos em setores da administração municipal.