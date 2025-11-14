A Prefeitura de Hortolândia exonerou do cargo de secretário de governo, Carlos Augusto César (Cafu), vice-prefeito da cidade; Fernando Moraes, secretário de Educação; Rogério Mion, secretário de Habitação; e Carla Ariane Trindade, comissionada no Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. Os quatro foram alvos da Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal.
A investigação apura fraudes em licitações de material escolar e kits de robótica. Segundo a PF, o esquema teria como núcleo o empresário André Gonçalves Mariano, da Life Tecnologia Educacional, empresa contratada por diferentes prefeituras da região. As suspeitas incluem superfaturamento, direcionamento de contratos, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.
Cafu e Fernando Moraes foram presos durante as ações. A PF aponta que a Secretaria de Governo tinha papel estratégico no fluxo de pagamentos e na articulação administrativa. Em Hortolândia, documentos também foram apreendidos em setores da administração municipal.
A operação alcança outras cidades da Região Metropolitana de Campinas. Em Limeira, houve busca na casa do ex-prefeito Mário Botion. Em Sumaré, a Secretaria de Educação teve documentos recolhidos. Em Morungaba, contratos ligados à mesma empresa foram analisados.
A Coffee Break também envolve pessoas ligadas ao entorno político do presidente Lula. Além de Carla Ariane Trindade, a PF investiga a participação do empresário Kalil Bittar, ex-sócio de um dos filhos do presidente.