COFFEE BREAK

Hortolândia exonera Cafu, secretário e ex-nora de Lula

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Arquivo Pessoal
Os três foram alvos da Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal, por susposta irregularidades em contratos da educação.
A Prefeitura de Hortolândia exonerou do cargo de secretário de governo, Carlos Augusto César (Cafu), vice-prefeito da cidade; Fernando Moraes, secretário de Educação; Rogério Mion, secretário de Habitação; e Carla Ariane Trindade, comissionada no Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. Os quatro foram alvos da Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal.

A investigação apura fraudes em licitações de material escolar e kits de robótica. Segundo a PF, o esquema teria como núcleo o empresário André Gonçalves Mariano, da Life Tecnologia Educacional, empresa contratada por diferentes prefeituras da região. As suspeitas incluem superfaturamento, direcionamento de contratos, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

Cafu e Fernando Moraes foram presos durante as ações. A PF aponta que a Secretaria de Governo tinha papel estratégico no fluxo de pagamentos e na articulação administrativa. Em Hortolândia, documentos também foram apreendidos em setores da administração municipal.

A operação alcança outras cidades da Região Metropolitana de Campinas. Em Limeira, houve busca na casa do ex-prefeito Mário Botion. Em Sumaré, a Secretaria de Educação teve documentos recolhidos. Em Morungaba, contratos ligados à mesma empresa foram analisados.

A Coffee Break também envolve pessoas ligadas ao entorno político do presidente Lula. Além de Carla Ariane Trindade, a PF investiga a participação do empresário Kalil Bittar, ex-sócio de um dos filhos do presidente.

