A Secretaria de Saúde de Campinas promove nesta sexta-feira (14) uma ação especial de vacinação no Terminal Rodoviário, das 9h às 16h, para facilitar o acesso de passageiros e trabalhadores às doses de rotina. A equipe ficará instalada em frente ao balcão de informações, onde as cadernetas poderão ser avaliadas e atualizadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A iniciativa disponibiliza imunizantes que protegem contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite C, meningite ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, hepatite A, gripe e febre amarela. As vacinas de dengue e tuberculose (BCG) continuam restritas aos centros de saúde.

Para receber as doses, é necessário apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação, quando disponível. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.