A Secretaria de Saúde de Campinas promove nesta sexta-feira (14) uma ação especial de vacinação no Terminal Rodoviário, das 9h às 16h, para facilitar o acesso de passageiros e trabalhadores às doses de rotina. A equipe ficará instalada em frente ao balcão de informações, onde as cadernetas poderão ser avaliadas e atualizadas.
A iniciativa disponibiliza imunizantes que protegem contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite C, meningite ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, hepatite A, gripe e febre amarela. As vacinas de dengue e tuberculose (BCG) continuam restritas aos centros de saúde.
Para receber as doses, é necessário apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação, quando disponível. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.
Segundo a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, o objetivo é ampliar o alcance das vacinas e facilitar a vida de quem não consegue ir até as unidades básicas. “Temos realizado ações periódicas para valorizar a importância de manter a caderneta em dia”, afirmou.
As vacinas seguem disponíveis diariamente nos centros de saúde. Endereços e horários podem ser consultados em:
https://campinas.sp.gov.br/sites/vacina/locais-e-horarios-de-vacinacao
Mais informações sobre a imunização no município estão em:
https://vacina.campinas.sp.gov.br
O Terminal Rodoviário de Campinas fica na Rua Dr. Pereira Lima, 85, Vila Industrial.