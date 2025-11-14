14 de novembro de 2025
Terminal Rodoviário de Campinas terá vacinação em passageiros

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Ação da Secretaria de Saúde leva vacinação ao Terminal Rodoviário nesta sexta (14), com atendimento das 9h às 16h para atualizar carteiras.
A Secretaria de Saúde de Campinas promove nesta sexta-feira (14) uma ação especial de vacinação no Terminal Rodoviário, das 9h às 16h, para facilitar o acesso de passageiros e trabalhadores às doses de rotina. A equipe ficará instalada em frente ao balcão de informações, onde as cadernetas poderão ser avaliadas e atualizadas.

A iniciativa disponibiliza imunizantes que protegem contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite C, meningite ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, hepatite A, gripe e febre amarela. As vacinas de dengue e tuberculose (BCG) continuam restritas aos centros de saúde.

Para receber as doses, é necessário apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação, quando disponível. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Segundo a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, o objetivo é ampliar o alcance das vacinas e facilitar a vida de quem não consegue ir até as unidades básicas. “Temos realizado ações periódicas para valorizar a importância de manter a caderneta em dia”, afirmou.

As vacinas seguem disponíveis diariamente nos centros de saúde. Endereços e horários podem ser consultados em:
https://campinas.sp.gov.br/sites/vacina/locais-e-horarios-de-vacinacao

Mais informações sobre a imunização no município estão em:
https://vacina.campinas.sp.gov.br

O Terminal Rodoviário de Campinas fica na Rua Dr. Pereira Lima, 85, Vila Industrial.

