Uma perseguição da GCM (Guarda Civil Municipal) de Capivari a dois irmãos suspeitos de furto terminou com um acidente grave na tarde de quinta-feira (13) na SP-306, em Santa Bárbara d'Oeste. Um dos suspeitos, de 30 anos, ficou gravemente ferido e está internado sob escolta policial.

A ação teve início após uma equipe da GCM ser informada sobre um veículo Gol envolvido em um furto a uma residência no Jardim Morada do Sol, em Capivari. O carro foi localizado na Rodovia Antonio Forte Canela, seguindo em direção a Santa Bárbara d'Oeste.

Ao avistarem a viatura, os guardas iniciaram o acompanhamento com sinais luminosos e sonoros. No entanto, o motorista do Gol ignorou a ordem de parada. Ele aumentou a velocidade e começou a fazer manobras perigosas em zigue-zague na SP-306, próximo ao bairro Santo Antonio do Sapezeiro, para tentar despistar os policiais.