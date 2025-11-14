Uma perseguição da GCM (Guarda Civil Municipal) de Capivari a dois irmãos suspeitos de furto terminou com um acidente grave na tarde de quinta-feira (13) na SP-306, em Santa Bárbara d'Oeste. Um dos suspeitos, de 30 anos, ficou gravemente ferido e está internado sob escolta policial.
A ação teve início após uma equipe da GCM ser informada sobre um veículo Gol envolvido em um furto a uma residência no Jardim Morada do Sol, em Capivari. O carro foi localizado na Rodovia Antonio Forte Canela, seguindo em direção a Santa Bárbara d'Oeste.
Ao avistarem a viatura, os guardas iniciaram o acompanhamento com sinais luminosos e sonoros. No entanto, o motorista do Gol ignorou a ordem de parada. Ele aumentou a velocidade e começou a fazer manobras perigosas em zigue-zague na SP-306, próximo ao bairro Santo Antonio do Sapezeiro, para tentar despistar os policiais.
Durante a tentativa de uma ultrapassagem arriscada, o condutor do Gol colidiu frontalmente contra um Chevrolet Spin. Com o impacto, os dois ocupantes do Gol, irmãos de 29 e 30 anos, ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate.
O suspeito de 30 anos, que já possuía um mandado de prisão em aberto de 2 anos e 1 mês em regime fechado, foi o mais atingido. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado inicialmente ao PS Dr. Edison Mano. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Santa Bárbara, onde permanece internado. De acordo com o hospital, seu estado de saúde é estável, ele está consciente e sob escolta policial.
Já o motorista do Chevrolet Spin, identificado como um advogado de 41 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi levado por familiares para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba.