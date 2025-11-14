14 de novembro de 2025
'Operação pela Vida' terá blitze integradas entre Emdec e Guarda Municipal a partir deste mês; Álcool foi a principal causa de mortes no trânsito em 2024.
A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento) e a Guarda Municipal de Campinas anunciaram o início de uma operação integrada para fiscalização de alcoolemia, popularmente conhecida como "Lei Seca". Batizada de "Operação pela Vida", a ação visa combater a principal causa de mortes no trânsito da cidade: a direção sob influência de álcool.

As blitzes, que contarão com agentes da Emdec e da GM usando etilômetros (bafômetros) aferidos pelo Inmetro, começam ainda em novembro e dezembro como fase piloto. O cronograma efetivo e intensificado terá início em janeiro de 2026.

Os locais das operações serão definidos com base em pontos da cidade mapeados como críticos para acidentes. Em 2024, o álcool foi a principal causa de mortes no trânsito em Campinas, estando presente em 38,1% dos 134 sinistros analisados.

Multas, crime e as consequências

Quem for flagrado dirigindo após consumir álcool enfrentará penalidades severas:

  • Infração gravíssima: Multa de R$ 2.934,70, recolhimento do veículo e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
  • Recusa ao teste: As mesmas penalidades da infração são aplicadas.
  • Crime de trânsito: Se o teor de álcool no sangue for igual ou superior a 0,34 mg/L, o condutor responderá a processo criminal, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa e suspensão da CNH.

