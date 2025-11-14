A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento) e a Guarda Municipal de Campinas anunciaram o início de uma operação integrada para fiscalização de alcoolemia, popularmente conhecida como "Lei Seca". Batizada de "Operação pela Vida", a ação visa combater a principal causa de mortes no trânsito da cidade: a direção sob influência de álcool.

As blitzes, que contarão com agentes da Emdec e da GM usando etilômetros (bafômetros) aferidos pelo Inmetro, começam ainda em novembro e dezembro como fase piloto. O cronograma efetivo e intensificado terá início em janeiro de 2026.

Os locais das operações serão definidos com base em pontos da cidade mapeados como críticos para acidentes. Em 2024, o álcool foi a principal causa de mortes no trânsito em Campinas, estando presente em 38,1% dos 134 sinistros analisados.

Multas, crime e as consequências