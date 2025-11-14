A Polícia Civil de Santo Antônio de Posse abriu investigação para apurar a morte de três cães e um gato, vítimas de uma possível intoxicação no bairro Ressaca. De acordo com a Guarda Municipal, o caso foi registrado como maus-tratos a animais nesta quinta-feira (13), após relatos de moradores que suspeitam de envenenamento.

Os quatro animais eram cuidados por uma protetora voluntária da região. Os bichos foram recolhidos e encaminhados para realização de exame necroscópico, que será crucial para confirmar a causa das mortes.

Em nota, a Guarda Municipal alertou que a utilização de substâncias tóxicas, como chumbinho ou raticidas, é expressamente proibida por lei. A prática pode ser enquadrada como crime ambiental, com base no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98.