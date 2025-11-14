Após quase 50 anos com apenas uma loja física, a Panificadora Bambini, tradicional de Campinas, acaba de ampliar sua presença na cidade. A empresa inaugurou sete novos pontos de venda temporários, totalizando oito endereços onde o público poderá encontrar seus famosos panetones e pãonetones.

A expansão tem objetivo de atender à expectativa de venda de 350 mil unidades na temporada de Natal de 2025, um volume 16% maior que o registrado em 2024. Além da loja original no Vila Nova, os produtos agora estarão disponíveis em novos endereços no Centro de Campinas, no distrito de Sousas e até no Shopping Unimart.

A loja no shopping funcionará de 15 de novembro até fevereiro de 2026, enquanto os outros pontos temporários ficarão abertos até o final deste ano.

Veja todas as lojas