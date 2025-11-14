Após quase 50 anos com apenas uma loja física, a Panificadora Bambini, tradicional de Campinas, acaba de ampliar sua presença na cidade. A empresa inaugurou sete novos pontos de venda temporários, totalizando oito endereços onde o público poderá encontrar seus famosos panetones e pãonetones.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A expansão tem objetivo de atender à expectativa de venda de 350 mil unidades na temporada de Natal de 2025, um volume 16% maior que o registrado em 2024. Além da loja original no Vila Nova, os produtos agora estarão disponíveis em novos endereços no Centro de Campinas, no distrito de Sousas e até no Shopping Unimart.
A loja no shopping funcionará de 15 de novembro até fevereiro de 2026, enquanto os outros pontos temporários ficarão abertos até o final deste ano.
Veja todas as lojas
- Loja/Panificadora Bambini: Avenida Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 750, Vila Nova, Campinas – segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h;
- Casa de Apoio à Vida (CAVI): Rua Irmã Serafina, 687, Centro, Campinas – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;
- Bazar Tudo Serve: Rua Ferreira Penteado, 1040, Centro, Campinas – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;
- Educandário Eurípedes: Avenida Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 750, Vila Nova, Campinas – de segunda a sexta-feira, das 19h às 20h30. Eventualmente, aos domingos pela manhã;
- Bazar do Educandário Eurípedes: Avenida Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 750, Vila Nova, Campinas – sábados, das 9h às 13h;
- Núcleo CEAK Alvorada de Cristo: Rua do Professor, 292, Jardim Proença, Campinas – às segundas-feiras, das 14h às 17h; quintas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30; e domingos, das 8h30 às 11h;
- Creche Gustavo Marcondes: Avenida Dona Maria Franco Salgados, 881, Jardim Atibaia, Sousas – às quintas-feiras e sábados, das 9h às 13h; e aos domingos, das 9h às 12h;
- Shopping Unimart: Avenida Império do Sol Nascente, 350, Chácara da República, Campinas – segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 20h.