Monte Mor acaba de alcançar um marco histórico: a cidade é agora oficialmente reconhecida como Município Turístico do interior paulista. A certificação, concedida pelo Ministério do Turismo em 2025, eleva o status da cidade de oferta turística complementar para destino consolidado na Região Turística Bem Viver.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo dados do Observatório Turístico municipal, Monte Mor recebe mais de 200 mil visitantes anualmente, atraídos por seus tradicionais pesqueiros, cafeterias de excelência, rotas de cicloturismo e pelo charme histórico do centro da cidade.

Destaque para a Casa de Ferro, eleita uma das dez melhores cafeterias do interior paulista – um dos fatores que impulsionaram a reclassificação da cidade. Os sítios da área rural também foram fundamentais para elevar Monte Mor à nova categoria.