Monte Mor acaba de alcançar um marco histórico: a cidade é agora oficialmente reconhecida como Município Turístico do interior paulista. A certificação, concedida pelo Ministério do Turismo em 2025, eleva o status da cidade de oferta turística complementar para destino consolidado na Região Turística Bem Viver.
Segundo dados do Observatório Turístico municipal, Monte Mor recebe mais de 200 mil visitantes anualmente, atraídos por seus tradicionais pesqueiros, cafeterias de excelência, rotas de cicloturismo e pelo charme histórico do centro da cidade.
Destaque para a Casa de Ferro, eleita uma das dez melhores cafeterias do interior paulista – um dos fatores que impulsionaram a reclassificação da cidade. Os sítios da área rural também foram fundamentais para elevar Monte Mor à nova categoria.
"Essa conquista nos alegra porque mostra o esforço conjunto de toda a equipe, do Conselho e da comunidade. É o reconhecimento de uma Monte Mor que muita gente ainda não conhece", comemorou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Andreza Ramos.
Ela destacou que o certificado comprova que a cidade possui "um turismo ativo, organizado e com grande potencial de crescimento". Conhecida como "cidade dos pesqueiros e das cafeterias", Monte Mor se consolida como destino que une tradição, hospitalidade e natureza.
A certificação como Município Turístico abre portas para investimentos, projetos e parcerias com o setor privado e outras cidades da região. O título reforça o compromisso da administração municipal com o turismo como ferramenta de transformação econômica e social, colocando Monte Mor em novo patamar no mapa turístico brasileiro.