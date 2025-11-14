Policiais Militares prenderam um homem procurado pela Justiça por evasão do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Bairro Boa Esperança, e o acusado também foi autuado por porte de drogas após a polícia encontrar um pé de maconha em sua residência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação teve início após um chamado relatar uma possível tentativa de furto. Ao chegarem ao local, os militares avistaram o suspeito, que fugiu saltando muros e telhados. A equipe não conseguiu localizá-lo imediatamente, mas obteve o endereço do indivíduo com uma moradora da mesma rua.

No endereço indicado, a mãe do homem informou que ele não estava presente, mas forneceu seus dados. Uma consulta ao sistema policial revelou que ele era um foragido do sistema prisional.