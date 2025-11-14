Policiais Militares prenderam um homem procurado pela Justiça por evasão do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Bairro Boa Esperança, e o acusado também foi autuado por porte de drogas após a polícia encontrar um pé de maconha em sua residência.
A ação teve início após um chamado relatar uma possível tentativa de furto. Ao chegarem ao local, os militares avistaram o suspeito, que fugiu saltando muros e telhados. A equipe não conseguiu localizá-lo imediatamente, mas obteve o endereço do indivíduo com uma moradora da mesma rua.
No endereço indicado, a mãe do homem informou que ele não estava presente, mas forneceu seus dados. Uma consulta ao sistema policial revelou que ele era um foragido do sistema prisional.
Após diligências, os policiais conseguiram localizar e prender o infrator. Quando ele retornou à residência para buscar um documento, os militares visualizaram um pé de maconha cultivado no fundo do quintal, caracterizando o crime de porte de drogas.
Os objetos supostamente furtados não foram localizados, e o homem negou a autoria do crime. Durante a apresentação na Delegacia de Polícia, o preso reclamou de dores nos pés, decorrentes da fuga pelos telhados e muros.
Ele recebeu atendimento médico, que constatou uma lesão no calcanhar. Após ser imobilizado, ele retornou à delegacia, onde permaneceu preso para responder pelos crimes de evasão e porte de drogas.