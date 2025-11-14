14 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
HORTOLÂNDIA

PM vai ajudar a trocar pneu de motociclista e apreende simulacro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem é detido no Jardim Amanda II após PM localizar um simulacro de pistola escondido na cintura durante abordagem na SP-101.
Homem é detido no Jardim Amanda II após PM localizar um simulacro de pistola escondido na cintura durante abordagem na SP-101.

Um homem foi detido e conduzido à delegacia de Hortolândia após policiais militares apreenderem uma réplica de arma de fogo em seu poder. A ocorrência se deu no Jardim Amanda II e o caso foi registrado no plantão policial da cidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Tudo começou quando uma guarnição, em patrulhamento pela SP-101, avistou o homem em uma motocicleta com o pneu furado. Ao se aproximarem para prestar auxílio, os militares observaram um volume anormal na região da cintura do condutor, o que despertou suspeita.

Diante da situação, os policiais procederam com uma busca pessoal. Foi então que localizaram, escondido na cintura do homem, um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, na cor preta.

O indivíduo foi imediatamente conduzido ao Distrito Policial para a adoção das medidas legais. O objeto, que imita uma arma de fogo verdadeira, foi apreendido. Após a conclusão dos procedimentos na delegacia, o homem foi liberado.

Comentários

Comentários