Um homem foi detido e conduzido à delegacia de Hortolândia após policiais militares apreenderem uma réplica de arma de fogo em seu poder. A ocorrência se deu no Jardim Amanda II e o caso foi registrado no plantão policial da cidade.

Tudo começou quando uma guarnição, em patrulhamento pela SP-101, avistou o homem em uma motocicleta com o pneu furado. Ao se aproximarem para prestar auxílio, os militares observaram um volume anormal na região da cintura do condutor, o que despertou suspeita.

Diante da situação, os policiais procederam com uma busca pessoal. Foi então que localizaram, escondido na cintura do homem, um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, na cor preta.