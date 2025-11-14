Um homem foi preso após cometer importunação sexual e dirigir sob efeito de álcool na Avenida Minaza, no bairro Nova Veneza, em Sumaré. De acordo com a vítima, o autor praticou assédio por meio de palavras e gestos inadequados enquanto conduzia um veículo de empresa.

Durante a abordagem, foi constatado que o homem havia consumido bebida alcoólica. O teste do etilômetro (bafômetro) apontou a taxa de 0,50 mg/L de álcool no ar alveolar – acima do permitido pela legislação.

O acusado foi levado ao Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça