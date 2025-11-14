Em uma ação estratégica para reforçar a segurança pública, a Guarda Municipal de Campinas realizou um simulado de crise em um shopping da cidade. O treinamento encenou uma ocorrência de alta periculosidade para testar e aprimorar a capacidade de resposta das equipes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O exercício contou com a participação de elite da corporação, incluindo agentes da Superintendência de Ações Especiais (SAE) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI). O foco foi melhorar a comunicação, a coordenação e os protocolos de ação em situações de risco extremo, garantindo uma atuação rápida e eficaz em uma eventual situação real.

O secretário de Segurança Pública, Christiano Biggi, destacou a importância da iniciativa. “Além de fortalecer a integração entre as instituições, essas atividades são fundamentais para aprimorar nosso planejamento. O objetivo final é preservar a segurança da população e dos próprios profissionais, assegurando que estejamos sempre preparados para agir de forma preventiva e coordenada”, explicou.