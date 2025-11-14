Dois homens foram presos na tarde de quinta-feira (13) após serem flagrados pela polícia com uma motocicleta roubada no bairro Parque Itajaí, em Campinas. A abordagem foi realizada por uma equipe do Canil do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), que notou a dupla transitando em atitude suspeita.

Durante a vistoria do veículo, os policiais identificaram que os números do chassi e do motor apresentavam adulteração. Uma consulta aos sistemas confirmou que a moto havia sido furtada.

A motocicleta foi apreendida e os dois indivíduos foram conduzidos à 2ª Seccional de Polícia Civil. O delegado de plantão ratificou a prisão e enquadrou o condutor por receptação.