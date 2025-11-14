14 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

Baep apreende moto roubada e prende dois ladrões em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Dupla transitava em atitude suspeita no bairro Itajaí quando foi abordada pela equipe do Baep; veículo tinha números do chassi adulterados.
Dupla transitava em atitude suspeita no bairro Itajaí quando foi abordada pela equipe do Baep; veículo tinha números do chassi adulterados.

Dois homens foram presos na tarde de quinta-feira (13) após serem flagrados pela polícia com uma motocicleta roubada no bairro Parque Itajaí, em Campinas. A abordagem foi realizada por uma equipe do Canil do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), que notou a dupla transitando em atitude suspeita.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a vistoria do veículo, os policiais identificaram que os números do chassi e do motor apresentavam adulteração. Uma consulta aos sistemas confirmou que a moto havia sido furtada.

A motocicleta foi apreendida e os dois indivíduos foram conduzidos à 2ª Seccional de Polícia Civil. O delegado de plantão ratificou a prisão e enquadrou o condutor por receptação.

Comentários

Comentários