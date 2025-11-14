Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de violação sexual mediante fraude foi capturado pela Polícia Militar na quinta-feira (13), no Jardim Nova Europa, em Campinas. A prisão foi realizada por uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um indivíduo saindo de uma residência na Rua Santana do Paraíso. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem iniciou uma fuga a pé e tentou se esconder em outro imóvel. Ele foi, no entanto, rapidamente abordado.

Após consulta ao sistema, o mandado de prisão foi confirmado. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial e o homem encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.