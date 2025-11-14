A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar um fim de semana de tempo instável, com previsão de chuva forte e possibilidade de tempestades localizadas a partir desta sexta-feira (14), podendo adentrar no final de semana.

O dia começa com aumento de nebulosidade e tempo abafado, com temperaturas máximas próximas dos 27°C. As chuvas têm previsão para o período da tarde e podem ser acompanhadas de tempestades e ventos mais fortes.

No sábado (15), o dia já começa com registro de chuvas, que tendem a se intensificar progressivamente. O destaque fica para o final da tarde, quando há risco de tempestades isoladas. Com a chegada da frente fria, as máximas caem, ficando em torno de 25°C.