14 de novembro de 2025
TEMPO INSTÁVEL

RMC terá chuva forte e risco de tempestades no fim de semana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
RMC terá chuva forte, ventos intensos e risco de tempestades localizadas entre sexta e sábado, com temperaturas mais amenas após a chegada da frente fria.

A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar um fim de semana de tempo instável, com previsão de chuva forte e possibilidade de tempestades localizadas a partir desta sexta-feira (14), podendo adentrar no final de semana.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O dia começa com aumento de nebulosidade e tempo abafado, com temperaturas máximas próximas dos 27°C. As chuvas têm previsão para o período da tarde e podem ser acompanhadas de tempestades e ventos mais fortes.

No sábado (15), o dia já começa com registro de chuvas, que tendem a se intensificar progressivamente. O destaque fica para o final da tarde, quando há risco de tempestades isoladas. Com a chegada da frente fria, as máximas caem, ficando em torno de 25°C.

