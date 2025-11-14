O ACDC Cover Brasil chega a Campinas neste sábado (15) com um show que promete transformar a noite em uma celebração ao rock. Conhecido por recriar o clima dos grandes palcos internacionais, o grupo apresenta um repertório que atravessa diferentes momentos da carreira do ACDC, incluindo faixas que marcaram gerações.

A proposta da banda vai além da reprodução dos arranjos. Em cena, os músicos constroem um espetáculo que combina presença de palco intensa, interpretação marcante e a sonoridade que consagrou o grupo australiano como um dos nomes mais influentes do rock mundial. O público poderá reviver hits eternizados nas rádios, nos shows e na memória dos fãs.

A apresentação aposta em uma estética cuidadosamente pensada, com figurinos característicos e instrumentos que reforçam a identidade do tributo, criando uma atmosfera que aproxima o público da experiência original. A energia contagiante do ACDC ganha nova vida e desperta a empolgação de quem acompanha a banda há anos e de quem conhece suas músicas agora.