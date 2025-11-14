14 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SHOW EM CAMPINAS

Tributo ao ACDC agita Barão Geraldo com show gratuito

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Banda ACDC Cover Brasil se apresenta neste sábado (15) em Barão Geraldo com um tributo gratuito repleto de clássicos do rock.
Banda ACDC Cover Brasil se apresenta neste sábado (15) em Barão Geraldo com um tributo gratuito repleto de clássicos do rock.

O ACDC Cover Brasil chega a Campinas neste sábado (15) com um show que promete transformar a noite em uma celebração ao rock. Conhecido por recriar o clima dos grandes palcos internacionais, o grupo apresenta um repertório que atravessa diferentes momentos da carreira do ACDC, incluindo faixas que marcaram gerações.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A proposta da banda vai além da reprodução dos arranjos. Em cena, os músicos constroem um espetáculo que combina presença de palco intensa, interpretação marcante e a sonoridade que consagrou o grupo australiano como um dos nomes mais influentes do rock mundial. O público poderá reviver hits eternizados nas rádios, nos shows e na memória dos fãs.

A apresentação aposta em uma estética cuidadosamente pensada, com figurinos característicos e instrumentos que reforçam a identidade do tributo, criando uma atmosfera que aproxima o público da experiência original. A energia contagiante do ACDC ganha nova vida e desperta a empolgação de quem acompanha a banda há anos e de quem conhece suas músicas agora.

O show acontece na Cervejaria Blacaman, em Barão Geraldo, e a entrada é gratuita.

Serviço

Tributo ao ACDC – ACDC Cover Brasil
Local: Cervejaria Blacaman – Av. Santa Isabel, 493, Barão Geraldo, Campinas
Data: 15 de novembro (sábado)
Horário: a partir das 20h
Entrada: gratuita

Comentários

Comentários