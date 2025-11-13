A região de Campinas está incluída na área de risco para tempestades entre esta quinta-feira (13) e sexta-feira (14). O aviso, válido até as 18h de amanhã, prevê precipitações intensas e condições atmosféricas favoráveis a eventos severos.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhada de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta abrange todo o Estado de São Paulo, o Paraná e partes de outras regiões do país.

A Defesa Civil de Campinas orienta a população a evitar áreas sujeitas a alagamentos durante as tempestades, respeitar os avisos exibidos nos painéis digitais instalados nas vias da cidade e observar a sinalização que identifica pontos críticos com risco de enchente. A recomendação também inclui o cadastro para recebimento de alertas enviados diretamente à população.