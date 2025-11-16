A Câmara Municipal de Campinas realiza, nesta segunda-feira (17), a partir das 14h, quatro Reuniões Extraordinárias consecutivas para votar projetos enviados pelo Executivo envolvendo servidores da Educação, o Plano Municipal de Educação (PME) e a legislação referente à área destinada à instalação da sede da Polícia Federal na cidade.

Nas 12ª e 13ª Reuniões Extraordinárias será analisado o PLC nº 130/2025, que cria um bônus para servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec). O benefício será pago aos profissionais que, entre 1º de agosto de 2024 e 31 de julho de 2025, não apresentarem faltas injustificadas, punição disciplinar ou 15 dias ou mais de licença médica ou por doença na família, somados ou isolados.

O pagamento será de um salário-referência para quem ingressou até 31 de julho de 2024 — ou até 31 de julho de 2025 em casos de sucessão — e proporcional a 1/12 por mês trabalhado para os servidores admitidos entre agosto de 2024 e julho de 2025. O bônus será quitado em parcela única até 30 de novembro de 2025, sem incorporação aos vencimentos ou aposentadorias.