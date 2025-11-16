A Câmara Municipal de Campinas realiza, nesta segunda-feira (17), a partir das 14h, quatro Reuniões Extraordinárias consecutivas para votar projetos enviados pelo Executivo envolvendo servidores da Educação, o Plano Municipal de Educação (PME) e a legislação referente à área destinada à instalação da sede da Polícia Federal na cidade.
Nas 12ª e 13ª Reuniões Extraordinárias será analisado o PLC nº 130/2025, que cria um bônus para servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec). O benefício será pago aos profissionais que, entre 1º de agosto de 2024 e 31 de julho de 2025, não apresentarem faltas injustificadas, punição disciplinar ou 15 dias ou mais de licença médica ou por doença na família, somados ou isolados.
O pagamento será de um salário-referência para quem ingressou até 31 de julho de 2024 — ou até 31 de julho de 2025 em casos de sucessão — e proporcional a 1/12 por mês trabalhado para os servidores admitidos entre agosto de 2024 e julho de 2025. O bônus será quitado em parcela única até 30 de novembro de 2025, sem incorporação aos vencimentos ou aposentadorias.
Na 14ª Reunião Extraordinária será discutido o Projeto de Lei nº 280/2025, que prorroga o Plano Municipal de Educação. O PME, criado em 2015 com validade de dez anos, já havia sido estendido até dezembro de 2025. Agora, o Executivo solicita nova prorrogação, até dezembro de 2026, para alinhar as metas locais ao novo Plano Nacional de Educação, atualmente em debate no Congresso.
Ainda na 14ª sessão, os vereadores votam em primeira discussão o PLC nº 99/2025, que altera a Lei Complementar nº 40/2013, responsável por autorizar a doação de uma área municipal à União para construção da futura sede da Polícia Federal. A proposta atualiza a redação da lei para substituir a expressão “Departamento de Polícia Federal” por “Delegacia de Polícia Federal” e remove o prazo antes imposto para instalação do equipamento. Segundo o Executivo, a própria Polícia Federal pediu a retirada da exigência, afirmando que ela cria dificuldades orçamentárias e pode inviabilizar etapas do projeto.
A 15ª Reunião Extraordinária encerra o ciclo, com a votação em segunda discussão dos dois projetos debatidos na 14ª sessão. As reuniões serão realizadas no Plenário da Câmara.