A Emdec vai interditar trechos importantes do Cambuí para permitir a obra de reconstrução de uma caixa de inspeção executada pela Sanasa no cruzamento das ruas dos Alecrins e Maria Monteiro. Os bloqueios começam às 8h30 deste sábado (15) e seguem ininterruptamente até 17h de domingo (16).

Os trechos afetados incluem a Rua dos Alecrins, entre as vias Coronel Quirino e Dr. Sampaio Peixoto, e a Rua Maria Monteiro, desde o cruzamento com a Dr. Carlos Guimarães até a Avenida Orosimbo Maia.

Para facilitar o fluxo durante a interdição, a Emdec fará reserva de vagas a partir da madrugada de sábado em dois pontos: na Rua Dr. Sampaio Peixoto, sentido bairro–Centro, entre a dos Alecrins e a Dr. Carlos Guimarães; e na Rua Dr. Carlos Guimarães, sentido bairro–Centro, entre a Dr. Sampaio Peixoto e a Maria Monteiro. As reservas permanecem até domingo.