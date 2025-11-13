A Emdec vai interditar trechos importantes do Cambuí para permitir a obra de reconstrução de uma caixa de inspeção executada pela Sanasa no cruzamento das ruas dos Alecrins e Maria Monteiro. Os bloqueios começam às 8h30 deste sábado (15) e seguem ininterruptamente até 17h de domingo (16).
Os trechos afetados incluem a Rua dos Alecrins, entre as vias Coronel Quirino e Dr. Sampaio Peixoto, e a Rua Maria Monteiro, desde o cruzamento com a Dr. Carlos Guimarães até a Avenida Orosimbo Maia.
Para facilitar o fluxo durante a interdição, a Emdec fará reserva de vagas a partir da madrugada de sábado em dois pontos: na Rua Dr. Sampaio Peixoto, sentido bairro–Centro, entre a dos Alecrins e a Dr. Carlos Guimarães; e na Rua Dr. Carlos Guimarães, sentido bairro–Centro, entre a Dr. Sampaio Peixoto e a Maria Monteiro. As reservas permanecem até domingo.
A Emdec preparou rotas de desvio para quem circula pela região. No trecho bloqueado da Rua dos Alecrins, o desvio no sentido Centro–bairro será feito pelas ruas Coronel Quirino, dos Bandeirantes, Maria Monteiro, Dr. Carlos Guimarães e Dr. Sampaio Peixoto. No sentido inverso, a alternativa é seguir por Dr. Sampaio Peixoto, Dr. Carlos Guimarães e Avenida Orosimbo Maia.
Já o bloqueio da Rua Maria Monteiro terá desvio pelas vias Dr. Carlos Guimarães e Orosimbo Maia.
O acesso local será mantido, e agentes da Mobilidade Urbana fazem o monitoramento da operação para orientar os motoristas. A Emdec reforça que o cronograma pode ser alterado caso as condições climáticas prejudiquem a execução dos serviços.