Duas manifestações públicas marcaram nesta quinta-feira (13) a repercussão das graves denúncias contra o vereador Otto Alejandro (PL), acusado de agressão e ameaça contra uma mulher. A secretária municipal de Políticas para as Mulheres de Campinas, Alessandra Herrmann, e a deputada estadual Valéria Bolsonaro, presidente do PL Mulher na cidade e secretária estadual da Mulher, emitiram notas oficiais repudiando a violência e reafirmando apoio à vítima e o compromisso com os direitos das mulheres.

Em publicação nas redes sociais, Alessandra Herrmann manifestou "repúdio a qualquer forma de violência contra a mulher, especialmente diante das acusações envolvendo um parlamentar municipal". Ela ressaltou que a Secretaria acompanha o caso em articulação com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e reafirmou o compromisso com o enfrentamento de todas as formas de violência de gênero.