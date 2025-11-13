Duas manifestações públicas marcaram nesta quinta-feira (13) a repercussão das graves denúncias contra o vereador Otto Alejandro (PL), acusado de agressão e ameaça contra uma mulher. A secretária municipal de Políticas para as Mulheres de Campinas, Alessandra Herrmann, e a deputada estadual Valéria Bolsonaro, presidente do PL Mulher na cidade e secretária estadual da Mulher, emitiram notas oficiais repudiando a violência e reafirmando apoio à vítima e o compromisso com os direitos das mulheres.
Em publicação nas redes sociais, Alessandra Herrmann manifestou "repúdio a qualquer forma de violência contra a mulher, especialmente diante das acusações envolvendo um parlamentar municipal". Ela ressaltou que a Secretaria acompanha o caso em articulação com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e reafirmou o compromisso com o enfrentamento de todas as formas de violência de gênero.
“Ressaltamos a importância do devido processo legal e da apuração rigorosa dos fatos pelas autoridades competentes, de modo a assegurar justiça e respeito aos direitos humanos”, destacou a titular da pasta. A nota também reforça que a Secretaria oferece apoio psicossocial e jurídico às vítimas.
Já a secretaria estadual Valéria Bolsonaro, que também é secretária da executiva municipal do PL de Campinas, usou palavras duras ao se referir ao episódio. “Não há espaço na vida pública para atitudes que atentem contra o decoro e a honra”, escreveu. Ela disse confiar na atuação da Secretaria da Mulher para garantir acolhimento à vítima e enfatizou que nenhuma forma de violência deve ser normalizada ou silenciada.
O caso Otto Alejandro
A denúncia contra o vereador Otto Alejandro (PL) veio à tona nesta quarta-feira, após a divulgação do Boletim de Ocorrência de relatos de agressão e ameaça envolvendo uma mulher. A ocorrência ainda está em apuração pelas autoridades, mas gerou imediata reação política e institucional, principalmente pelo fato de Otto ser membro do Legislativo municipal e filiado ao partido que comanda a Secretaria da Mulher.
Parlamentares e representantes da sociedade civil cobraram posicionamento do partido e da gestão municipal, especialmente diante do papel institucional da Secretaria da Mulher em políticas de enfrentamento à violência. A Câmara Municipal ainda não se pronunciou oficialmente sobre possíveis desdobramentos internos, mas foi cobrada pelas vereadoras que compõem a bancada de esquerda para que tenha rigor e acompanhe de perto o desenrolar do caso.
A manifestação pública da deputada Valéria Bolsonaro representa um gesto simbólico de distanciamento e condenação política dentro da própria legenda. Ela reforçou o compromisso com a dignidade das mulheres e com os princípios do Estado Democrático de Direito.
A secretária Alessandra Herrmann, por sua vez, afirmou que “não se justifica, não se silencia, não se aceita” qualquer forma de violência de gênero, reiterando que a Prefeitura manterá todas as políticas públicas de acolhimento e proteção.
A denúncia segue sob apuração da Polícia Civil, a cargo da DDM.
Procurado pelo Portal Sampi Campinas, Otto Alejandro enviou o seguinte posicionamento: "Fiquei sabendo através da imprensa. Não fui notificado por ninguém. Acredito que estou passando por uma perseguição política, pois anunciei meu nome para ser candidato a deputado estadual. Quando for notificado vou me defender através de meus advogados. Eu não cometi nenhum tipo de agressão. Eu também não fui notificado. Tenho certeza que foi um equívoco e no tempo e na hora oportuna eu vou demonstrar isso", disse o parlamentar.
Otto Alejandro desativou o perfil que mantinha na rede social Instagram.