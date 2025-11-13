Um acidente deixou um homem morto e um motociclista gravemente ferido na noite desta terça-feira (12) na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 108,5, em Sumaré. A ocorrência, classificada como de criticidade alta pela Autoban, mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, SAMU, resgate da concessionária e perícia técnica.
De acordo com o monitoramento da rodovia, tudo começou por volta das 19h27, quando um Ford Fiesta atingiu um andarilho que caminhava pela pista norte. A vítima morreu no local, com o óbito confirmado pelo SAMU às 20h14. A identidade não foi divulgada.
Após o atropelamento, o Fiesta foi atingido na traseira por um Honda City. Instantes depois, uma Honda Twister 250 também colidiu no veículo parado, e o motociclista foi lançado ao solo. Ele recebeu atendimento de emergência e foi levado em estado grave a um pronto-socorro da região pelo resgate da concessionária.
Os ocupantes dos dois carros envolvidos saíram ilesos.
A faixa 2 permaneceu interditada até 20h50, quando os veículos foram deslocados para o acostamento. A perícia só foi concluída à 0h09, e o corpo da vítima fatal foi retirado por uma funerária às 1h11 desta quarta-feira (13). Os veículos foram removidos com auxílio de guinchos leves.
Segundo a concessionária, o trecho estava com tempo firme e boa visibilidade no momento do acidente. A Polícia Civil vai investigar a dinâmica do atropelamento e das colisões em sequência.