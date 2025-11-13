Um acidente deixou um homem morto e um motociclista gravemente ferido na noite desta terça-feira (12) na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 108,5, em Sumaré. A ocorrência, classificada como de criticidade alta pela Autoban, mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, SAMU, resgate da concessionária e perícia técnica.

De acordo com o monitoramento da rodovia, tudo começou por volta das 19h27, quando um Ford Fiesta atingiu um andarilho que caminhava pela pista norte. A vítima morreu no local, com o óbito confirmado pelo SAMU às 20h14. A identidade não foi divulgada.

Após o atropelamento, o Fiesta foi atingido na traseira por um Honda City. Instantes depois, uma Honda Twister 250 também colidiu no veículo parado, e o motociclista foi lançado ao solo. Ele recebeu atendimento de emergência e foi levado em estado grave a um pronto-socorro da região pelo resgate da concessionária.