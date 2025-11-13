A 12ª Vara Cível de Campinas determinou que uma empresa de jogos eletrônicos responsável pelo Call of Duty deve manter o acesso de um usuário que teve a conta bloqueada unilateralmente na plataforma. A empresa foi condenada a pagar R$ 8 mil por danos morais ao jogador.
De acordo com a ação, a conta foi suspensa sem aviso prévio, com base em uma alegação genérica de “quebra de termo de uso” e supostas trapaças. A empresa, no entanto, não apresentou provas concretas das irregularidades.
O jogador afirmou que usava a plataforma para lazer e também como meio de iniciar carreira como streamer profissional. Com o bloqueio, ele perdeu acesso ao jogo, a bens virtuais adquiridos e aos contatos da comunidade online.
Em sua decisão, a juíza Simone Nojiecoski dos Santos destacou que a suspensão de uma conta virtual — onde o usuário investe tempo, esforço e recursos — transcende a mera liberalidade do fornecedor. Ela ressaltou que sanções sem explicações técnicas configuram poder discricionário absoluto, o que é incompatível com o Código de Defesa do Consumidor.
A magistrada também observou que o bloqueio afetou a reputação do jogador no ambiente virtual.
“O estigma de trapaceador ou hacker, como bem salientado pelo autor, gera lesão à honra objetiva e subjetiva na comunidade em que ele está inserido, desvirtuando a boa-fé e a lealdade esperadas na relação de consumo”, concluiu.
O pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado, já que a conta e os itens virtuais foram restituídos ao jogador após decisão liminar.
A reportagem não conseguiu contato com a plataforma de jogos, e o texto será atualizado caso haja manifestação oficial.