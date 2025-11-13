A 12ª Vara Cível de Campinas determinou que uma empresa de jogos eletrônicos responsável pelo Call of Duty deve manter o acesso de um usuário que teve a conta bloqueada unilateralmente na plataforma. A empresa foi condenada a pagar R$ 8 mil por danos morais ao jogador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a ação, a conta foi suspensa sem aviso prévio, com base em uma alegação genérica de “quebra de termo de uso” e supostas trapaças. A empresa, no entanto, não apresentou provas concretas das irregularidades.

O jogador afirmou que usava a plataforma para lazer e também como meio de iniciar carreira como streamer profissional. Com o bloqueio, ele perdeu acesso ao jogo, a bens virtuais adquiridos e aos contatos da comunidade online.