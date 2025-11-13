Um homem de 35 anos morreu afogado na tarde desta quarta-feira (12) no Rio Jaguari, próximo ao bairro Monte Verde, em Americana. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Geasiel Ferreira da Silva teria entrado no manancial para tentar resgatar um animal, mas acabou arrastado pela correnteza.
O acidente ocorreu por volta das 15h. O socorro foi acionado às 15h30 e, imediatamente após chegarem ao local, as equipes iniciaram as operações de busca. O trabalho durou mais de três horas, até que o corpo de Geasiel foi encontrado no final da tarde, nas proximidades de onde ele havia entrado no rio.
Conhecido na comunidade pelo apelido de “Dente”, o homem foi localizado já sem vida. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar atuou no apoio à ocorrência.
O corpo foi encaminhado para perícia pela Polícia Científica e, posteriormente, ao IML (Instituto Médico Legal).