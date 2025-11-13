13 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SEGURANÇA

Ladrão é preso em flagrante após roubar joalheria em Valinhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeito, que já tinha mandado de prisão em aberto por violência doméstica, furtou mais de 40 itens e foi capturado pela Guarda Municipal minutos após o crime.
Suspeito, que já tinha mandado de prisão em aberto por violência doméstica, furtou mais de 40 itens e foi capturado pela Guarda Municipal minutos após o crime.

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (12) após assaltar uma joalheria no Centro de Valinhos. De acordo com a Guarda Municipal, o crime ocorreu na Rua Treze de Maio, onde o indivíduo usou uma arma falsa para ameaçar os funcionários e roubar mais de 40 joias e semijoias.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Após o assalto, o suspeito fugiu a pé em direção à Rua Sete de Setembro, mas foi rapidamente localizado e detido por uma guarnição da Guarda Municipal. Com ele, os agentes recuperaram todos os itens furtados e a pistola de brinquedo utilizada no crime.

Durante a averiguação, foi descoberto que o homem, morador de Campinas, já era procurado pela Justiça, com um mandado de prisão em aberto desde fevereiro deste ano por descumprir medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

O acusado foi conduzido à delegacia e, segundo as autoridades, deve responder pelos crimes de roubo e por infração à Lei Maria da Penha. Após os procedimentos cabíveis, ele ficará à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários