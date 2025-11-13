Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (12) após assaltar uma joalheria no Centro de Valinhos. De acordo com a Guarda Municipal, o crime ocorreu na Rua Treze de Maio, onde o indivíduo usou uma arma falsa para ameaçar os funcionários e roubar mais de 40 joias e semijoias.

Após o assalto, o suspeito fugiu a pé em direção à Rua Sete de Setembro, mas foi rapidamente localizado e detido por uma guarnição da Guarda Municipal. Com ele, os agentes recuperaram todos os itens furtados e a pistola de brinquedo utilizada no crime.

Durante a averiguação, foi descoberto que o homem, morador de Campinas, já era procurado pela Justiça, com um mandado de prisão em aberto desde fevereiro deste ano por descumprir medidas protetivas da Lei Maria da Penha.