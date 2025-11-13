13 de novembro de 2025
ABSURDO

Homem 'passa a mão' em funcionário de clínica e vai preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito, que já tem passagem pelo mesmo crime, tocou vítima nas nádegas e alegou que era 'brincadeira'.
Suspeito, que já tem passagem pelo mesmo crime, tocou vítima nas nádegas e alegou que era 'brincadeira'.

Um homem foi preso após cometer assédio sexual contra um funcionário de uma clínica localizada na Avenida Sete de Setembro, no Centro de Sumaré. De acordo com o relato da vítima, o crime ocorreu durante um atendimento, quando o agressor passou a mão em suas nádegas, causando constrangimento na presença de outras pessoas.

A Polícia Militar foi acionada ainda no local. Em contato com os envolvidos, o suspeito — que já possui antecedentes criminais por importunação sexual e ameaça — afirmou que tocou na carteira da vítima e classificou o ato como “brincadeira”.

Diante da gravidade do relato e do histórico do autor, as partes foram encaminhadas ao Plantão Policial. O agressor permaneceu preso e à disposição da Justiça.

