Um homem foi preso após cometer assédio sexual contra um funcionário de uma clínica localizada na Avenida Sete de Setembro, no Centro de Sumaré. De acordo com o relato da vítima, o crime ocorreu durante um atendimento, quando o agressor passou a mão em suas nádegas, causando constrangimento na presença de outras pessoas.

A Polícia Militar foi acionada ainda no local. Em contato com os envolvidos, o suspeito — que já possui antecedentes criminais por importunação sexual e ameaça — afirmou que tocou na carteira da vítima e classificou o ato como “brincadeira”.

Diante da gravidade do relato e do histórico do autor, as partes foram encaminhadas ao Plantão Policial. O agressor permaneceu preso e à disposição da Justiça.