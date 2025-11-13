Um homem foi detido após ameaçar um grupo de crianças com uma faca e proferir ofensas racistas dentro de um condomínio residencial na Rua Beato João Paulo XXIII, no Jardim Paviotti. De acordo com o relato da mãe de uma das vítimas à polícia, as crianças brincavam no parquinho do condomínio quando foram insultadas pelo morador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Imediatamente após as ofensas, o homem, da janela de seu apartamento, passou a ameaçar os menores enquanto empunhava uma faca. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, surpreendeu o suspeito, que soltou a arma branca.

Devido ao estado evidente de alteração por ingestão de bebida alcoólica e para garantir a segurança de todos, os policiais precisaram algemá-lo durante a condução. O autor foi levado para o Plantão Policial de Monte Mor, onde permaneceu à disposição da Justiça.