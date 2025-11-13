Na tarde desta quarta-feira (12), um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Itacolomy, em Mogi Guaçu. A ação foi realizada pela Polícia Militar com o apoio da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes). Tudo começou durante um patrulhamento de rotina, quando os militares avistaram um homem e uma mulher agindo de forma suspeita. Ao perceberem a viatura, os dois tentaram se esconder rapidamente atrás de um monte de entulho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os policiais realizaram a abordagem e, com o homem, foram encontrados quatro microtubos de cocaína. Durante o interrogatório no local, ele confessou que estava ali para vender a droga e que era auxiliado pela mulher.

A situação ganhou um novo desdobramento com a chegada de um investigador da Dise, que já realizava diligências no local devido a uma denúncia. O agente informou à equipe que possuía imagens aéreas indicando um possível ponto de armazenamento da droga.