Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso pela Polícia Militar no Jardim Pansani, em Mogi Guaçu. Durante abordagem de rotina, o indivíduo apresentou documentos que posteriormente foram identificados como falsos.
Inicialmente, o suspeito se identificou com uma carteira de identidade e um cartão do SUS que aparentavam ser legítimos. A consulta inicial aos sistemas policiais não apontou nenhuma pendência com os dados fornecidos.
No entanto, os policiais desconfiaram das informações e aprofundaram as verificações. Após nova checagem, descobriram que os documentos não pertenciam ao homem abordado, mas sim ao seu cunhado, que havia tido os itens furtados.
O suspeito confessou aos policiais que havia roubado os documentos do familiar e colado sua própria foto na carteira de identidade. Com a verdadeira identidade revelada, foi confirmado que ele era procurado pela Justiça por um crime de homicídio.
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. O homem permanece preso pelo mandado de prisão e pelo uso de documento falso.