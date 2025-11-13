Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso pela Polícia Militar no Jardim Pansani, em Mogi Guaçu. Durante abordagem de rotina, o indivíduo apresentou documentos que posteriormente foram identificados como falsos.

Inicialmente, o suspeito se identificou com uma carteira de identidade e um cartão do SUS que aparentavam ser legítimos. A consulta inicial aos sistemas policiais não apontou nenhuma pendência com os dados fornecidos.

No entanto, os policiais desconfiaram das informações e aprofundaram as verificações. Após nova checagem, descobriram que os documentos não pertenciam ao homem abordado, mas sim ao seu cunhado, que havia tido os itens furtados.