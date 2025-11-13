13 de novembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

RMC terá quinta quente e com chance de chuva ao longo do dia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quinta-feira será marcada por calor e instabilidade na RMC, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva ao longo do dia.
quinta-feira (13) será de tempo instável na Região Metropolitana de Campinas (RMC), com aumento da nebulosidade e alta probabilidade de chuva. Apesar da previsão de precipitações, o calor seguirá intenso, com máximas de até 29°C. A mínima deve ficar em torno de 18°C, garantindo noite abafada.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A partir de sexta-feira (14), a região deve ser atingida por chuvas mais fortes e tempestades isoladas, especialmente durante a tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

