A quinta-feira (13) será de tempo instável na Região Metropolitana de Campinas (RMC), com aumento da nebulosidade e alta probabilidade de chuva. Apesar da previsão de precipitações, o calor seguirá intenso, com máximas de até 29°C. A mínima deve ficar em torno de 18°C, garantindo noite abafada.

A partir de sexta-feira (14), a região deve ser atingida por chuvas mais fortes e tempestades isoladas, especialmente durante a tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).