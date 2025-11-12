A namorada do vereador Otto Alejandro (PL) procurou a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher na segunda-feira (10) e registrou um boletim de ocorrência em que atribui ao parlamentar episódios de agressão, ameaça, injúria e dano ao patrimônio.
Segundo o Boletim de Ocorrência nº QM0639-1/2025, os fatos ocorreram na noite do dia 7 de novembro, em um apartamento na Rua José de Alencar, na região central da cidade. A vítima procurou a delegacia na manhã do dia 10 para formalizar a denúncia.
No registro, a mulher afirma que o vereador a agrediu e a insultou, além de ter feito ameaças de morte. Ela também relatou que, no mesmo dia, ele entrou em sua residência, quebrou objetos e retirou uma televisão do local, prejuízos que passarão por perícia.
Otto Alejandro, de acordo com o relato, teria feito uma série de ameaças e xingamentos, incluindo expressões como "puta, vadia, demônio, doente, ingrata, vou acabar te matando", de acordo com a versão apresentada pela namorada.
A denunciante disse manter um relacionamento de um ano e meio com Otto e afirmou que ele costuma ingerir bebida alcoólica com frequência, ficando “muito alterado” nesses momentos. Ela recusou acolhimento e não indicou testemunhas. Após o registro, recebeu orientações sobre medidas protetivas da Lei Maria da Penha e foi encaminhada aos serviços de apoio.
Procurado pelo Portal Sampi Campinas, o vereador enviou um posicionamento: "Fiquei sabendo através da imprensa. Não fui notificado por ninguém. Acredito que estou passando por uma perseguição política, pois anunciei meu nome para ser candidato a deputado estadual. Quando for notificado vou me defender através de meus advogados. Eu não cometi nenhum tipo de agressão. Eu também não fui notificado. Tenho certeza que foi um equívoco e no tempo e na hora oportuna eu vou demonstrar isso", disse o parlamentar.
Otto Alejandro não compareceu à sessão ordinária da Câmara de Campinas desta quarta-feira (12), realizada nesta noite.
Tumulto na Glicério
O vereador Otto Alejandro (PL) já tinha ido parar no noticiário policial após um episódio de tumulto na noite de 13 de julho, na movimentada avenida Francisco Glicério, em Campinas. Um motorista de ônibus relatou à Polícia Civil que o parlamentar o teria ameaçado, além de danificar o veículo e o telefone celular da vítima durante a confusão.
Segundo o registro oficial, o motorista embarcava passageiros quando foi alertado por uma mulher de que havia um homem exaltado atrás do ônibus. Ao verificar a situação, percebeu que o vidro traseiro havia sido quebrado por uma pedra. Em seguida, o autor da ação se aproximou, disse se chamar “Otto Alejandro”, segundo o motorista, e passou a fazer ameaças de morte.
O condutor contou ainda que o vereador parecia alterado, com sinais de embriaguez, e que em meio ao conflito atirou seu celular no chão, destruindo o aparelho. Uma mulher que acompanhava o parlamentar teria reforçado que ele era figura pública na cidade. A Guarda Municipal foi chamada para conter o tumulto.
A ocorrência também envolveu o dono de um carro que estaria estacionado atrás do ônibus. Ele afirmou ter encontrado o veículo com um amassado, e foi orientado a procurar a viação responsável pelo coletivo.
O caso foi registrado como dano e ameaça. A Polícia Civil recolheu o celular quebrado e determinou perícia nos veículos atingidos
Na ocasião, o vereador enviou um posicionamento breve: “Tive conhecimento da acusação. Nada a declarar. Meu jurídico está analisando o que aconteceu. Obrigado por me informar”.