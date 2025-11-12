A namorada do vereador Otto Alejandro (PL) procurou a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher na segunda-feira (10) e registrou um boletim de ocorrência em que atribui ao parlamentar episódios de agressão, ameaça, injúria e dano ao patrimônio.

Segundo o Boletim de Ocorrência nº QM0639-1/2025, os fatos ocorreram na noite do dia 7 de novembro, em um apartamento na Rua José de Alencar, na região central da cidade. A vítima procurou a delegacia na manhã do dia 10 para formalizar a denúncia.

No registro, a mulher afirma que o vereador a agrediu e a insultou, além de ter feito ameaças de morte. Ela também relatou que, no mesmo dia, ele entrou em sua residência, quebrou objetos e retirou uma televisão do local, prejuízos que passarão por perícia.