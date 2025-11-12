O vereador Nelson Hossri (PSD) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Campinas pedindo esclarecimentos ao prefeito Dário Saadi (Republicanos) sobre possíveis contratos entre a empresa Life Tecnologia Educacional Ltda e órgãos da administração municipal.
O pedido foi apresentado no mesmo dia em que a empresa virou alvo da Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal para investigar fraudes em licitações e desvios de recursos públicos em contratos de fornecimento de materiais didáticos. A Prefeitura de Campinas não está relacionada com a operação da PF.
Porém, Hossri quer saber se a Life firmou contratos, convênios ou instrumentos similares com a Prefeitura de Campinas, autarquias, fundações ou empresas públicas nos últimos quatro anos. Em caso positivo, o vereador solicita informações detalhadas sobre os termos contratuais, valores, vigência e aditivos, além da cópia integral dos documentos de contratos em vigor.
Em contato com o Portal Sampi Campinas, a Prefeitura de Campinas informou que não há qualquer contrato ou vínculo da administração municipal com a Life Educacional.
Coffee Break e prisões
A Life Educacional é apontada pela Controladoria-Geral da União (CGU) como a pivô de contratos sob suspeita nas cidades de Hortolândia, Sumaré e Limeira. Em Hortolândia, a operação resultou na prisão do vice-prefeito Cafu César e da diretora de Gestão de Contratos, Simone Antoniel.
A operação, batizada de Coffee Break, cumpriu 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, com decisões da 1ª Vara Federal de Campinas. Os mandados foram executados em São Paulo, Distrito Federal e Paraná.
A CGU identificou indícios de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, peculato, superfaturamento, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação apura como kits de robótica e outros materiais didáticos foram adquiridos com sobrepreço, por meio de contratos supostamente direcionados para favorecer empresas específicas.
A Polícia Federal também confirmou que Campinas foi alvo da operação, com buscas realizadas no complexo do Swiss Park.
A empresa Life Educacional, com sede em Piracicaba, também forneceu material para a Prefeitura de Limeira em 2023, na gestão do então prefeito Mário Botion (PSD). Mandados foram cumpridos em sua residência e na sede da construtora de sua família.
Em nota, a Prefeitura de Hortolândia afirmou que colabora com as investigações. A administração de Sumaré declarou que os contratos investigados são da gestão anterior e que está fornecendo toda a documentação exigida. O ex-prefeito de Limeira Mário Botion ainda não se pronunciou.