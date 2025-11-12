O vereador Nelson Hossri (PSD) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Campinas pedindo esclarecimentos ao prefeito Dário Saadi (Republicanos) sobre possíveis contratos entre a empresa Life Tecnologia Educacional Ltda e órgãos da administração municipal.

O pedido foi apresentado no mesmo dia em que a empresa virou alvo da Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal para investigar fraudes em licitações e desvios de recursos públicos em contratos de fornecimento de materiais didáticos. A Prefeitura de Campinas não está relacionada com a operação da PF.

Porém, Hossri quer saber se a Life firmou contratos, convênios ou instrumentos similares com a Prefeitura de Campinas, autarquias, fundações ou empresas públicas nos últimos quatro anos. Em caso positivo, o vereador solicita informações detalhadas sobre os termos contratuais, valores, vigência e aditivos, além da cópia integral dos documentos de contratos em vigor.