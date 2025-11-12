A Prefeitura de Campinas concluiu, nesta terça-feira (11), os trabalhos de recomposição na cabeceira da ponte sobre o córrego Piçarrão, localizada na Estrada do Mão Branca, na região do Satélite Íris, distrito do Campo Grande. O trecho havia sido danificado após o surgimento de um buraco causado pelas chuvas.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, a erosão provocou o deslocamento de terra e o comprometimento dos tubos de galerias de águas pluviais. Para o reparo, as equipes utilizaram uma escavadeira hidráulica.

A engenheira civil Jacqueline Zagoto explicou que o serviço envolveu a recomposição do solo desde o leito do córrego até a cabeceira da ponte. “O trabalho de contenção e aterramento foi finalizado, e hoje está sendo aplicada a nova camada de asfalto no pavimento”, informou.