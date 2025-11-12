A Prefeitura de Campinas conclui nesta quinta-feira (13) a terceira e última etapa das alterações de trânsito nas regiões do Jardim Bela Vista e Taquaral. A partir das 5h da manhã, a avenida Nossa Senhora de Fátima passa a ter sentido único de circulação, entre as ruas Roberto Simonsen e Analândia, completando o binário viário com a rua Leonardo Da Vinci.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a mudança, a Leonardo Da Vinci terá sentido Centro, enquanto a Nossa Senhora de Fátima seguirá no sentido bairro (Jardim Flamboyant/Vila 31 de Março). A Emdec e a Secretaria de Transportes (Setransp) afirmam que as novas configurações vão melhorar a fluidez do tráfego, reduzir conflitos e aumentar a segurança de pedestres e motoristas.

Para facilitar o acesso local, a rua Roberto Simonsen passa a ter mão dupla no trecho entre as duas avenidas. A Resolução nº 405/2025, que oficializa a alteração, foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (12).