A Prefeitura de Campinas conclui nesta quinta-feira (13) a terceira e última etapa das alterações de trânsito nas regiões do Jardim Bela Vista e Taquaral. A partir das 5h da manhã, a avenida Nossa Senhora de Fátima passa a ter sentido único de circulação, entre as ruas Roberto Simonsen e Analândia, completando o binário viário com a rua Leonardo Da Vinci.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Com a mudança, a Leonardo Da Vinci terá sentido Centro, enquanto a Nossa Senhora de Fátima seguirá no sentido bairro (Jardim Flamboyant/Vila 31 de Março). A Emdec e a Secretaria de Transportes (Setransp) afirmam que as novas configurações vão melhorar a fluidez do tráfego, reduzir conflitos e aumentar a segurança de pedestres e motoristas.
Para facilitar o acesso local, a rua Roberto Simonsen passa a ter mão dupla no trecho entre as duas avenidas. A Resolução nº 405/2025, que oficializa a alteração, foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (12).
As obras incluíram a reconfiguração geométrica do Balão da Bela Vista, com abertura do canteiro central, novos semáforos e melhorias na acessibilidade. As intervenções foram discutidas com moradores, comerciantes e integrantes do Conselho de Segurança (Conseg) do Taquaral.
Novos semáforos e acessibilidade ampliada
O cruzamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima e Júlio Prestes ganhou novos semáforos, que entram em operação nesta quinta. Outros equipamentos já instalados na Leonardo Da Vinci com Júlio Prestes contam com câmeras de detecção de fluxo e tecnologia inteligente, que será ativada em breve.
Os tempos de semáforo também serão reajustados em cruzamentos estratégicos, como os da Nossa Senhora de Fátima com as vias Andradina, Júlio Prestes, Thomaz Alva Edson e em frente ao supermercado Dalben. Além disso, novas rampas acessíveis com piso tátil foram instaladas, e a área de pedestres foi ampliada na Júlio Prestes com Leonardo Da Vinci.
Alterações anteriores e linhas de ônibus
As mudanças começaram em outubro e foram implementadas de forma gradual. Desde o dia 11 de novembro, cinco linhas municipais — 249, 338, 359, 362 e 369 — tiveram itinerários e pontos de parada alterados para a rua Leonardo Da Vinci. Outras nove linhas já haviam migrado o atendimento desde 21 de outubro.
De acordo com a Emdec, o novo binário vai melhorar o acesso entre o Centro, o Taquaral e o Jardim Flamboyant, além de reduzir o risco de acidentes e organizar o tráfego na região.