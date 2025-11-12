Os contribuintes de Campinas têm até o dia 9 de dezembro para aderir ao Refis Campinas 2025, programa de renegociação de dívidas municipais que oferece descontos de até 70% em juros e multas e permite parcelamentos em até 96 vezes. A medida vale para débitos tributários como IPTU, ISS, ITBI e Taxa de Lixo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No caso das dívidas não tributárias, que incluem multas e autos de infração do Procon, Cofit e Vigilância Sanitária, o abatimento pode chegar a 15% sobre o valor total do débito.

Todas as informações sobre o programa, emissão de boletos, formulários e tutoriais estão disponíveis no site oficial: https://campinas.sp.gov.br/sites/refis.