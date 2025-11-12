12 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
REGULARIZAÇÃO FISCAL

Prazo para aderir ao Refis Campinas termina em 9 de dezembro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Programa de renegociação de dívidas segue até 9 de dezembro com descontos de até 70% em juros e multas e parcelamento em até 96 vezes.
Programa de renegociação de dívidas segue até 9 de dezembro com descontos de até 70% em juros e multas e parcelamento em até 96 vezes.

Os contribuintes de Campinas têm até o dia 9 de dezembro para aderir ao Refis Campinas 2025, programa de renegociação de dívidas municipais que oferece descontos de até 70% em juros e multas e permite parcelamentos em até 96 vezes. A medida vale para débitos tributários como IPTU, ISS, ITBI e Taxa de Lixo.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No caso das dívidas não tributárias, que incluem multas e autos de infração do Procon, Cofit e Vigilância Sanitária, o abatimento pode chegar a 15% sobre o valor total do débito.

Todas as informações sobre o programa, emissão de boletos, formulários e tutoriais estão disponíveis no site oficial: https://campinas.sp.gov.br/sites/refis.

O secretário de Finanças, Aurílio Caiado, destaca que a negociação pode ser feita inteiramente online, sem necessidade de deslocamento até a Prefeitura. “É possível negociar de casa ou do escritório, com praticidade e segurança. O sistema é simples, mas quem tiver dúvidas pode acessar os tutoriais ou entrar em contato pelos canais de atendimento, inclusive WhatsApp”, explicou.

Caiado também fez um alerta aos contribuintes: “Essa é uma ótima oportunidade para quem quer regularizar as dívidas, mas o ideal é não deixar para a última hora.”

Ambiente Exclusivo

As negociações são realizadas pelo Ambiente Exclusivo Finanças, acessível pelo Portal do Cidadão (https://cidadao.campinas.sp.gov.br/). O credenciamento é totalmente virtual e pode ser feito de três formas:

  • com senha do gov.br,
  • enviando documento digitalizado e selfie,
  • ou por meio do e-CPF.

Empresas também podem aderir ao programa utilizando o Certificado Digital e-CNPJ dentro da validade.

Comentários

Comentários