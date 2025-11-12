A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou na manhã desta quarta-feira (12) a Operação Coffee Break, que apura desvios de recursos públicos e irregularidades em contratos de fornecimento de materiais didáticos em Sumaré e Hortolândia. A ação teve ainda o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

De acordo com a CGU, as investigações apontaram indícios de crimes contra a administração pública, incluindo fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, superfaturamento e tráfico de influência. Os contratos sob suspeita envolvem a empresa Life Tecnologia Educacional.

Em Sumaré, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na Secretaria de Educação e outros setores da prefeitura. Os policiais recolheram documentos sobre licitações e registros de visitas de representantes da empresa à prefeitura.