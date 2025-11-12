A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou na manhã desta quarta-feira (12) a Operação Coffee Break, que apura desvios de recursos públicos e irregularidades em contratos de fornecimento de materiais didáticos em Sumaré e Hortolândia. A ação teve ainda o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
De acordo com a CGU, as investigações apontaram indícios de crimes contra a administração pública, incluindo fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, superfaturamento e tráfico de influência. Os contratos sob suspeita envolvem a empresa Life Tecnologia Educacional.
Em Sumaré, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na Secretaria de Educação e outros setores da prefeitura. Os policiais recolheram documentos sobre licitações e registros de visitas de representantes da empresa à prefeitura.
Em Hortolândia, as buscas ocorreram na sede da Prefeitura.
A PF confirmou que a operação também teve alvos em Campinas e na capital paulista, mas não detalhou o funcionamento do esquema, os setores afetados nem os nomes dos detidos. A corporação informou ainda que uma grande quantia em dinheiro vivo foi apreendida, sem revelar o valor total encontrado.
Ex-prefeito de Limeira é alvo
Em Limeira, um dos alvos foi o ex-prefeito Mário Botion (PSD). Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão na construtora MC Botion, de propriedade do ex-prefeito, e também em sua residência, onde foram recolhidos documentos e equipamentos eletrônicos. A ação ocorreu nas primeiras horas da manhã e foi acompanhada por representantes da Controladoria-Geral da União (CGU).
Além de Limeira, os policiais estiveram em Piracicaba, na empresa Life Educacional, responsável por fornecer kits de robótica contratados pela Prefeitura de Limeira em 2023, durante a gestão de Botion.
Operação Coffee Break
Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas, com ações simultâneas em São Paulo, Distrito Federal e Paraná.
A operação foi batizada de “Coffee Break” em referência a encontros informais entre os investigados, onde teriam ocorrido acertos ilegais sobre contratos públicos.
Posicionamentos
Hortolândia: A Prefeitura de Hortolândia informa que a diligência da Polícia Federal realizada na manhã desta quarta-feira (12/11), trata-se de apuração sobre denúncias em processo de licitação. Salientamos que a Administração Municipal está à disposição dos órgãos se segurança para colaborar com as apurações.
Sumaré: A Prefeitura de Sumaré informa que recebeu, na manhã desta quarta-feira (12/11), equipe da Polícia Federal para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Campinas, em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal. O procedimento tem como foco contratos firmados em 2020, referentes à gestão anterior, e não diz respeito a contratos celebrados pela atual administração. O Executivo Municipal reforça que está colaborando de forma plena com as autoridades competentes, disponibilizando toda a documentação e informações solicitadas, com transparência e total respeito à legalidade. Ressalta-se que a medida possui caráter exclusivamente investigativo, sem qualquer conclusão ou juízo de valor sobre eventuais responsabilidades. A Prefeitura de Sumaré reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, mantendo o funcionamento normal de todos os serviços à população.
Limeira: o ex-prefeito Mário Botion ainda não se pronunciou.