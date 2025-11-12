A Polícia Militar estourou um bingo clandestino na noite desta terça-feira (11) na Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas, no antigo prédio do Solar do Visconde de Indaiatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, 78 jogadores foram encontrados nos fundos de um imóvel, acompanhados por 16 funcionários, entre eles um segurança armado.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No local, os policiais apreenderam 72 computadores ligados com programas de jogos de azar, 19 impressoras térmicas para emissão de cartelas, anotações diversas e uma quantia em dinheiro ainda não contabilizada. Parte dos equipamentos estava conectada em rede, o que caracteriza a organização do espaço.
A entrada para o bingo se dava por uma porta lateral, no número 639 da Barão de Jaguara. O acesso levava a um salão nos fundos, onde ocorria a atividade ilícita. Apesar de a fachada do imóvel estar vazia e escura, uma movimentação intensa de pessoas na calçada chamou a atenção da equipe policial, que optou por averiguar.
Reprodução/Google
Durante a abordagem, alguns frequentadores alegaram que se tratava de um evento beneficente, mas os agentes constataram que havia máquinas de jogos em funcionamento e fichas de controle por apostas. O responsável pela segurança portava uma arma de fogo, registrada e com documentação apresentada no ato.
A maioria dos frequentadores e funcionários preferiu permanecer em silêncio, acompanhada por advogado. Todos os averiguados foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Campinas para registro da ocorrência e liberados em seguida, uma vez que não houve prisão em flagrante dos responsáveis pela organização do bingo.
A investigação agora ficará a cargo da Polícia Civil, que deve apurar quem são os proprietários do imóvel e os organizadores da atividade clandestina.