BINGO

PM fecha bingo clandestino com 78 pessoas no Centro de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Divulgação/Polícia Militar
Polícia flagra jogadores em sala nos fundos de imóvel do Solar do Visconde de Indaiatuba; segurança armado, 72 computadores e dinheiro foram apreendidos.
A Polícia Militar estourou um bingo clandestino na noite desta terça-feira (11) na Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas, no antigo prédio do Solar do Visconde de Indaiatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, 78 jogadores foram encontrados nos fundos de um imóvel, acompanhados por 16 funcionários, entre eles um segurança armado.

No local, os policiais apreenderam 72 computadores ligados com programas de jogos de azar, 19 impressoras térmicas para emissão de cartelas, anotações diversas e uma quantia em dinheiro ainda não contabilizada. Parte dos equipamentos estava conectada em rede, o que caracteriza a organização do espaço.

A entrada para o bingo se dava por uma porta lateral, no número 639 da Barão de Jaguara. O acesso levava a um salão nos fundos, onde ocorria a atividade ilícita. Apesar de a fachada do imóvel estar vazia e escura, uma movimentação intensa de pessoas na calçada chamou a atenção da equipe policial, que optou por averiguar.


Reprodução/Google

Durante a abordagem, alguns frequentadores alegaram que se tratava de um evento beneficente, mas os agentes constataram que havia máquinas de jogos em funcionamento e fichas de controle por apostas. O responsável pela segurança portava uma arma de fogo, registrada e com documentação apresentada no ato.

A maioria dos frequentadores e funcionários preferiu permanecer em silêncio, acompanhada por advogado. Todos os averiguados foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Campinas para registro da ocorrência e liberados em seguida, uma vez que não houve prisão em flagrante dos responsáveis pela organização do bingo.

A investigação agora ficará a cargo da Polícia Civil, que deve apurar quem são os proprietários do imóvel e os organizadores da atividade clandestina.

