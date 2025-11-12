A Polícia Militar estourou um bingo clandestino na noite desta terça-feira (11) na Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas, no antigo prédio do Solar do Visconde de Indaiatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, 78 jogadores foram encontrados nos fundos de um imóvel, acompanhados por 16 funcionários, entre eles um segurança armado.

No local, os policiais apreenderam 72 computadores ligados com programas de jogos de azar, 19 impressoras térmicas para emissão de cartelas, anotações diversas e uma quantia em dinheiro ainda não contabilizada. Parte dos equipamentos estava conectada em rede, o que caracteriza a organização do espaço.

A entrada para o bingo se dava por uma porta lateral, no número 639 da Barão de Jaguara. O acesso levava a um salão nos fundos, onde ocorria a atividade ilícita. Apesar de a fachada do imóvel estar vazia e escura, uma movimentação intensa de pessoas na calçada chamou a atenção da equipe policial, que optou por averiguar.