Uma carreta carregada com maçãs tombou na noite desta terça-feira (11) na alça de acesso do km 103 da Rodovia Anhanguera (SP-330) para a Rodovia Dom Pedro (SP-65), no sentido interior, em Campinas. O acidente foi classificado como de alta criticidade pela concessionária Autoban e provocou a interdição total da alça por tempo prolongado.

De acordo com as informações registradas no sistema da concessionária, a ocorrência teve início às 22h55. A carreta colidiu contra uma canaleta ao tentar acessar a alça e acabou tombando no local. Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso.

Não houve derramamento da carga de 24 toneladas de maçãs, mas houve vazamento de óleo diesel do tanque do veículo, o que exigiu atenção ambiental e interdição prolongada da via. O guindaste necessário para o destombamento foi acionado e os trabalhos seguiram madrugada adentro, com início do destombamento por volta das 4h45 desta quarta-feira (12).