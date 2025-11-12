Uma adega localizada na Vila Cordenonsi, em Americana, foi interditada na tarde de terça-feira (11) pela Polícia Militar e pela Vigilância Sanitária. A ação resultou na apreensão de drogas e de uma máquina caça-níquel, além de constatar más condições de higiene e falta de alvará de funcionamento.

A operação foi deflagrada após denúncia recebida pela PM. No local, os policiais encontraram entorpecentes e um equipamento caça-níquel.

Com a chegada da Vigilância Sanitária, foi identificado o grave estado de degradação e falta de higiene do estabelecimento. Entre as irregularidades apontadas pelos fiscais estavam: