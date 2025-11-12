12 de novembro de 2025
AMERICANA

Adega é flagrada com drogas e fechada por condições insalubres

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Uma adega localizada na Vila Cordenonsi, em Americana, foi interditada na tarde de terça-feira (11) pela Polícia Militar e pela Vigilância Sanitária. A ação resultou na apreensão de drogas e de uma máquina caça-níquel, além de constatar más condições de higiene e falta de alvará de funcionamento.

A operação foi deflagrada após denúncia recebida pela PM. No local, os policiais encontraram entorpecentes e um equipamento caça-níquel.

Com a chegada da Vigilância Sanitária, foi identificado o grave estado de degradação e falta de higiene do estabelecimento. Entre as irregularidades apontadas pelos fiscais estavam:

  • Presença de roedores e baratas;
  • Rachaduras nas paredes e danos aparentes no teto;
  • Fiação elétrica exposta, representando risco de incêndio e acidentes.

Devido ao risco iminente à saúde e segurança de frequentadores e funcionários, a Defesa Civil foi acionada para auxiliar nas inspeções. Em conjunto, as autarquias municipais decidiram pela interdição total do local.

A Prefeitura de Americana informou ainda que o estabelecimento operava de forma irregular, sem o Certificado de Licenciamento Integrado.

