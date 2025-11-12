Uma adega localizada na Vila Cordenonsi, em Americana, foi interditada na tarde de terça-feira (11) pela Polícia Militar e pela Vigilância Sanitária. A ação resultou na apreensão de drogas e de uma máquina caça-níquel, além de constatar más condições de higiene e falta de alvará de funcionamento.
A operação foi deflagrada após denúncia recebida pela PM. No local, os policiais encontraram entorpecentes e um equipamento caça-níquel.
Com a chegada da Vigilância Sanitária, foi identificado o grave estado de degradação e falta de higiene do estabelecimento. Entre as irregularidades apontadas pelos fiscais estavam:
- Presença de roedores e baratas;
- Rachaduras nas paredes e danos aparentes no teto;
- Fiação elétrica exposta, representando risco de incêndio e acidentes.
Devido ao risco iminente à saúde e segurança de frequentadores e funcionários, a Defesa Civil foi acionada para auxiliar nas inspeções. Em conjunto, as autarquias municipais decidiram pela interdição total do local.
A Prefeitura de Americana informou ainda que o estabelecimento operava de forma irregular, sem o Certificado de Licenciamento Integrado.