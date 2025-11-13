13 de novembro de 2025
15 DE NOVEMBRO

Campinas sedia 1ª Feira Afrocultural com 40 empreendedoras

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Evento na Praça Carlos Gomes terá gastronomia, moda, artesanato e apresentações culturais, com foco no protagonismo de mulheres negras e indígenas.
Praça Carlos Gomes será palco da primeira Feira Afrocultural de Campinas no próximo sábado, 15 de novembro, das 9h às 15h. O evento reunirá cerca de 40 expositoras, em sua maioria empreendedoras negras, além de três indígenas e uma venezuelana.

Organizada em parceria pela Secretaria de Políticas para Mulheres e pelo Instituto Negras em Ação, a feira tem como objetivo fortalecer o afroempreendedorismo e valorizar a cultura afro-brasileira, indígena e de outras etnias, promovendo geração de renda e visibilidade para essas comunidades.

Programação diversificada

Os visitantes poderão aproveitar uma programação completa, que inclui:

  • Gastronomia: comidas típicas como acarajé, tapioca e cocada.
  • Moda e Beleza: desfiles de moda afro e serviços de tranças e cuidados com cabelos.
  • Artesanato e Literatura: bijuterias, acessórios, objetos de decoração e livros de autores negros.
  • Cultura ao Vivo: apresentações de samba, capoeira e dança.
  • Oficinas: aulas de tranças, confecção de bonecas Abayomi e massagem com óleos essenciais.
  • Espaço Kids: brinquedos infláveis e contação de histórias com protagonistas negros.

