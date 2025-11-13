A Praça Carlos Gomes será palco da primeira Feira Afrocultural de Campinas no próximo sábado, 15 de novembro, das 9h às 15h. O evento reunirá cerca de 40 expositoras, em sua maioria empreendedoras negras, além de três indígenas e uma venezuelana.

Organizada em parceria pela Secretaria de Políticas para Mulheres e pelo Instituto Negras em Ação, a feira tem como objetivo fortalecer o afroempreendedorismo e valorizar a cultura afro-brasileira, indígena e de outras etnias, promovendo geração de renda e visibilidade para essas comunidades.

Programação diversificada