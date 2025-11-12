A Prefeitura de Paulínia divulgou a programação oficial da Semana da Cultura Negra 2025, que será realizada entre os dias 18 e 22 de novembro. A iniciativa é uma ação conjunta das Secretarias de Cultura, Turismo e Eventos e de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, com o objetivo de valorizar e promover o debate sobre a importância da pessoa negra na sociedade.
A semana terá uma agenda diversificada, com palestras, apresentações musicais e desfile de moda, tendo como destaque a celebração do Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro.
Nos dias 18 e 19 (terça e quarta-feira), às 18h, a jurista e escritora Lívia Sant’Anna Vaz ministra a palestra “A importância da Educação Antirracista”, abordando o papel da escola e da sociedade na superação do racismo estrutural.
Na quarta-feira (19), às 14h30, o auditório Carlos Tontoli, no Paço Municipal, recebe o empreendedor e fundador da JR Diesel, Geraldo Rufino, conhecido por sua história de resiliência. Ele comandará a palestra “O Catador de Sonhos”, com abertura musical de Willian Lopes e Vini, às 13h.
Show gratuito com o Grupo Pixote
O ponto alto das comemorações pelo Dia da Consciência Negra (20 de novembro) será o show gratuito do Grupo Pixote, às 20h30, no Parque Brasil 500, ao lado do Theatro Municipal. O grupo promete clássicos do samba e pagode, em uma celebração das raízes culturais brasileiras.
No sábado (22), a programação segue no Complexo Rodoshopping, com apresentação dos cantores da Divisão de Música da Secretaria de Cultura, às 19h, seguida do Desfile Fashion Afro 2025, a partir das 20h30.