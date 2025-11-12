A Prefeitura de Paulínia divulgou a programação oficial da Semana da Cultura Negra 2025, que será realizada entre os dias 18 e 22 de novembro. A iniciativa é uma ação conjunta das Secretarias de Cultura, Turismo e Eventos e de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, com o objetivo de valorizar e promover o debate sobre a importância da pessoa negra na sociedade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A semana terá uma agenda diversificada, com palestras, apresentações musicais e desfile de moda, tendo como destaque a celebração do Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro.

Nos dias 18 e 19 (terça e quarta-feira), às 18h, a jurista e escritora Lívia Sant’Anna Vaz ministra a palestra “A importância da Educação Antirracista”, abordando o papel da escola e da sociedade na superação do racismo estrutural.