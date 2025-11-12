Policiais Militares prenderam na terça-feira (11) um homem suspeito de furtar um veículo Fiat Palio. O suspeito, identificado como Maycon Roberto Possolino, abandonou o veículo e tentou fugir a pé pela Rodovia Governador Doutor Ademar Pereira de Barros (SP-340). Um simulacro de arma de fogo foi encontrado no local.

De acordo com a ocorrência, o fato começou por volta das 9h15, quando uma guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de automóvel. Pouco depois, outra equipe localizou o carro próximo ao Shopping Iguatemi, no acesso à Rodovia Dom Pedro.

Os policiais intensificaram as buscas e avistaram o veículo trafegando pela SP-340, nas proximidades do Parque São Quirino. Ao receber ordens para parar — com sinais sonoros e luminosos —, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga.