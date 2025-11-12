12 de novembro de 2025
CADEIA

PM flagra desmontagem de fusca roubado e homem vai preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia prende homem em flagrante em Sumaré com carro furtado em Nova Odessa; veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.
Um homem foi preso sob acusação de receptação de um veículo furtado em Nova Odessa. O flagrante ocorreu na Rua dos Alecrins, no bairro Rosa e Silva, em Sumaré.

De acordo com a polícia, durante patrulhamento de rotina, os agentes avistaram um Volkswagen Fusca estacionado com uma das portas abertas. Ao se aproximarem, encontraram um indivíduo dentro do automóvel.

Durante a abordagem, o homem confessou que tentava retirar os fios do veículo. Em seguida, verificações confirmaram que o carro havia sido roubado em Nova Odessa.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido, informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu à disposição da Justiça.

