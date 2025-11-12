Um homem foi preso sob acusação de receptação de um veículo furtado em Nova Odessa. O flagrante ocorreu na Rua dos Alecrins, no bairro Rosa e Silva, em Sumaré.

De acordo com a polícia, durante patrulhamento de rotina, os agentes avistaram um Volkswagen Fusca estacionado com uma das portas abertas. Ao se aproximarem, encontraram um indivíduo dentro do automóvel.

Durante a abordagem, o homem confessou que tentava retirar os fios do veículo. Em seguida, verificações confirmaram que o carro havia sido roubado em Nova Odessa.