VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso em Sumaré por ameaçar namorada adolescente de morte

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito, que já tem passagem pelo mesmo crime, foi localizado pela polícia após chamado do pai da vítima.

Um homem foi preso em flagrante em Sumaré, acusado de ameaçar a namorada adolescente e praticar violência doméstica. A prisão ocorreu na Avenida Emílio Bosco, no Jardim Minessota. De acordo com o registro policial, uma equipe foi acionada pelo pai da jovem, que relatou que a filha estava sendo ameaçada pelo companheiro.

O genitor informou ainda que há registros anteriores contra o mesmo suspeito e que a adolescente costumava voltar para casa sob efeito de substâncias após os encontros, o que gerava preocupação com seu bem-estar físico e psicológico.

No local, os policiais localizaram o suspeito, que confirmou o relacionamento com a adolescente e disse saber da idade dela. Ele admitiu ter passagens por violência doméstica, mas negou as ameaças que motivaram a ocorrência.

Diante das evidências e da situação de flagrante, o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré e permaneceu à disposição da Justiça.

