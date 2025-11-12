Um homem foi preso em flagrante em Sumaré, acusado de ameaçar a namorada adolescente e praticar violência doméstica. A prisão ocorreu na Avenida Emílio Bosco, no Jardim Minessota. De acordo com o registro policial, uma equipe foi acionada pelo pai da jovem, que relatou que a filha estava sendo ameaçada pelo companheiro.

O genitor informou ainda que há registros anteriores contra o mesmo suspeito e que a adolescente costumava voltar para casa sob efeito de substâncias após os encontros, o que gerava preocupação com seu bem-estar físico e psicológico.

No local, os policiais localizaram o suspeito, que confirmou o relacionamento com a adolescente e disse saber da idade dela. Ele admitiu ter passagens por violência doméstica, mas negou as ameaças que motivaram a ocorrência.