O Governo do Estado de São Paulo está aplicando R$ 12,3 milhões na construção da Adutora de Água Bruta Lindóia e Águas de Lindóia, com o objetivo de garantir o abastecimento e reforçar a segurança hídrica nos dois municípios. A obra, que já atingiu 67,38% de execução, tem previsão de conclusão para julho de 2026.
A nova adutora captará água do Rio do Peixe, em Lindóia, e a transportará por gravidade até a Represa do Cavalinho Branco, em Águas de Lindóia, ponto de captação para o abastecimento público. A vazão máxima prevista é de 360 m³/h.
A iniciativa visa solucionar problemas de abastecimento durante períodos de estiagem, melhorar o controle de doenças, ampliar a expectativa de vida e criar condições para o desenvolvimento de novas indústrias e atividades turísticas na região. O projeto também fortalece economicamente o Circuito das Águas Paulista, um dos principais polos de turismo e bem-estar do estado.
De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, a adutora integra uma estratégia estadual de resiliência hídrica, com ações de curto, médio e longo prazos.
“Estamos realizando obras estruturantes em 645 municípios, sempre com planejamento e transparência”, afirmou.
A execução é acompanhada pela SP Águas, agência vinculada à secretaria, e faz parte do conjunto de obras voltadas à segurança hídrica e à adaptação às mudanças climáticas.