O Governo do Estado de São Paulo está aplicando R$ 12,3 milhões na construção da Adutora de Água Bruta Lindóia e Águas de Lindóia, com o objetivo de garantir o abastecimento e reforçar a segurança hídrica nos dois municípios. A obra, que já atingiu 67,38% de execução, tem previsão de conclusão para julho de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A nova adutora captará água do Rio do Peixe, em Lindóia, e a transportará por gravidade até a Represa do Cavalinho Branco, em Águas de Lindóia, ponto de captação para o abastecimento público. A vazão máxima prevista é de 360 m³/h.

A iniciativa visa solucionar problemas de abastecimento durante períodos de estiagem, melhorar o controle de doenças, ampliar a expectativa de vida e criar condições para o desenvolvimento de novas indústrias e atividades turísticas na região. O projeto também fortalece economicamente o Circuito das Águas Paulista, um dos principais polos de turismo e bem-estar do estado.