A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), em parceria com o Sebrae-SP, promove no dia 12 de novembro, das 9h às 13h, o Dia do Crédito, um evento gratuito voltado a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs), empresas de pequeno porte (EPPs) e produtores rurais. O encontro será realizado na sede da ACIC, na Rua José Paulino, 1.111, no Centro de Campinas (inscrições).
A ação busca aproximar empreendedores de instituições financeiras, oferecendo orientação personalizada e acesso facilitado a linhas de crédito para o fortalecimento e expansão dos negócios. Além de palestras e atendimentos individuais, os participantes poderão negociar diretamente com bancos e cooperativas de crédito.
Segundo Nina Bertelli, presidente da ACIC, o evento reforça o papel da entidade no incentivo ao desenvolvimento regional. “O acesso ao crédito é um dos pilares do fortalecimento dos pequenos negócios. Nosso papel é aproximar empreendedores das instituições financeiras e promover oportunidades reais de crescimento”, destacou.
Entre as instituições confirmadas estão Banco do Brasil, Banco do Povo Paulista, Caixa Econômica Federal, Capital Empreendedor, além de cooperativas como Sicoob (4434, Crediceripa, Credimogiana, Credinter, Metropolitano e Paulista 4446) e Sicredi.
Os participantes poderão comparar condições, esclarecer dúvidas e escolher as melhores opções de financiamento conforme o porte e o perfil de suas empresas.