A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), em parceria com o Sebrae-SP, promove no dia 12 de novembro, das 9h às 13h, o Dia do Crédito, um evento gratuito voltado a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs), empresas de pequeno porte (EPPs) e produtores rurais. O encontro será realizado na sede da ACIC, na Rua José Paulino, 1.111, no Centro de Campinas (inscrições).

A ação busca aproximar empreendedores de instituições financeiras, oferecendo orientação personalizada e acesso facilitado a linhas de crédito para o fortalecimento e expansão dos negócios. Além de palestras e atendimentos individuais, os participantes poderão negociar diretamente com bancos e cooperativas de crédito.

Segundo Nina Bertelli, presidente da ACIC, o evento reforça o papel da entidade no incentivo ao desenvolvimento regional. “O acesso ao crédito é um dos pilares do fortalecimento dos pequenos negócios. Nosso papel é aproximar empreendedores das instituições financeiras e promover oportunidades reais de crescimento”, destacou.