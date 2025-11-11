O clima natalino chega mais cedo a Indaiatuba. No próximo sábado (15), a partir das 15h, o Polo Shopping recebe a chegada oficial do Papai Noel com uma grande festa gratuita no estacionamento, repleta de atrações musicais e teatrais para crianças e adultos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A programação especial contará com duas principais atrações. A abertura será com o show “Punkidz”, da banda Griswolds, que apresenta trilhas sonoras de sucessos do cinema infantil executadas ao vivo, em uma apresentação cheia de energia. Entre os clássicos que animarão o público estão “Amigo Estou Aqui” (Toy Story), “I Like To Move It” (Madagascar), “Saber Quem Sou” (Moana) e “All Star” (Shrek).

Em seguida, o teatro musical “O Parque Encantado de Natal” traz personagens fantásticos em uma apresentação temática, preparando o ambiente para a chegada do Papai Noel. Após o espetáculo, o Bom Velhinho e seus acompanhantes farão um cortejo até o interior do shopping, onde ficará instalado seu trono na Praça Central. Ao final do trajeto, o público poderá interagir e tirar fotos com os personagens.