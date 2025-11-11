Um adolescente de 16 anos está internado em estado grave após ser baleado acidentalmente com uma espingarda de pressão em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado e é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com os depoimentos colhidos, o jovem estava em casa com outros três amigos quando resolveram pegar a arma de pressão, que pertencia à mãe do anfitrião. O grupo teria ido até um prédio abandonado para praticar tiros e, posteriormente, retornou à residência.

Ao voltarem, os adolescentes começaram a jogar videogame. Como apenas dois podiam jogar por vez, a vítima e um amigo foram os primeiros, enquanto os outros dois aguardavam.