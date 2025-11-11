11 de novembro de 2025
NA NUCA

Adolescente fica ferido após ser atingido por tiro de chumbinho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Vítima foi atingida na nuca por amigo durante momento de descontração após ida a prédio abandonado; estado de saúde é grave.
Vítima foi atingida na nuca por amigo durante momento de descontração após ida a prédio abandonado; estado de saúde é grave.

Um adolescente de 16 anos está internado em estado grave após ser baleado acidentalmente com uma espingarda de pressão em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com os depoimentos colhidos, o jovem estava em casa com outros três amigos quando resolveram pegar a arma de pressão, que pertencia à mãe do anfitrião. O grupo teria ido até um prédio abandonado para praticar tiros e, posteriormente, retornou à residência.

Ao voltarem, os adolescentes começaram a jogar videogame. Como apenas dois podiam jogar por vez, a vítima e um amigo foram os primeiros, enquanto os outros dois aguardavam.

Foi neste momento que um dos adolescentes, ainda manuseando a espingarda, efetuou um disparo acidental que atingiu a nuca do amigo de 16 anos. A vítima caiu ao chão inconsciente.

O adolescente foi socorrido em estado grave e segue internado no Hospital de Santa Bárbara d’Oeste, sob observação médica. Todos os envolvidos foram ouvidos pela polícia e prestaram relatos sobre as circunstâncias do ocorrido.

