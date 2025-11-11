Um adolescente de 16 anos está internado em estado grave após ser baleado acidentalmente com uma espingarda de pressão em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado e é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com os depoimentos colhidos, o jovem estava em casa com outros três amigos quando resolveram pegar a arma de pressão, que pertencia à mãe do anfitrião. O grupo teria ido até um prédio abandonado para praticar tiros e, posteriormente, retornou à residência.
Ao voltarem, os adolescentes começaram a jogar videogame. Como apenas dois podiam jogar por vez, a vítima e um amigo foram os primeiros, enquanto os outros dois aguardavam.
Foi neste momento que um dos adolescentes, ainda manuseando a espingarda, efetuou um disparo acidental que atingiu a nuca do amigo de 16 anos. A vítima caiu ao chão inconsciente.
O adolescente foi socorrido em estado grave e segue internado no Hospital de Santa Bárbara d’Oeste, sob observação médica. Todos os envolvidos foram ouvidos pela polícia e prestaram relatos sobre as circunstâncias do ocorrido.